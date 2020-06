"¿Fase 1 disfrazada para el AMBA?": el editorial de Jonatan Viale

Editorial Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la situación de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, donde se centran la mayor parte de los contagios, y las protestas por la cuarentena al señalar que "la gran pregunta es: ¿Fase 1 disfrazada para el AMBA?".

"¿Cómo era el mecanismo de fases diseñado por el Gobierno? Fase 1: se movía hasta el 10% de la población. Fase 2: hasta el 25 %. Fase 3: hasta el 50% (acá estamos en el AMBA). Fase 4: hasta el 75 % de la población. Fase 5: se termina el aislamiento, nueva normalidad con distanciamiento. ¿Qué quiere Kreplak? Que CABA y Gran Buenos Aires regresen a la fase 1. Lo que nos parece poco, hace 7 días nos resultaba un escándalo. Hace un mes estábamos en 400 casos por día, la semana pasada estábamos en 1.000, ahora estamos entre 1.700 y 2.000 casos por día. El problema es que las camas de terapia intensiva son las mismas que hace 7 días, no se duplican y en la provincia de Buenos Aires estamos al 60%"

"Teniendo en cuenta que se viene una cuarentena más dura, estricta y rígida me pregunto si es momento para seguir tirando de la cuerda provocando protestas masivas. El que crea que el banderazo del sábado fue para defender Vicentin, con todo respeto, no entendió el mensaje. Vicentin es el medio, la excusa o la coartada para un mensaje mucho más potente. El Gobierno puede compartir o no, pero la explicación del banderazo masivo no se reduce a Vicentin, no es una discusión legal o constitucional. En las últimas horas se defendieron valores y recordaba reacciones similares a cacerolazos masivos durante el kirchnerismo".

"A veces no se trata de estar de acuerdo o no, se trata de escuchar a tiempo las señales para no repetir viejos errores. Nadie le pide al Gobierno que esté de acuerdo ideológicamente con la gente que salió a la calle. Lo que se le pide es que presten atención. A 195 días desde que asumió Alberto Fernández ya tuviste 3 protestas relativamente masivas: cacerolazo para que los políticos se bajen el sueldo, contra la liberación de presos y contra la expropiación de Vicentin. Es demasiado ruido para tan poco tiempo. ¿Cómo había ganado capital político el Gobierno los primeros días? Incorporando a la mesa de decisiones a los Gobernadores y a la oposición con fotos amigables y discursos anti-grieta. Sin embargo, bastó con unir dos palabras para reavivar esos oxidados fantasmas: 'expropiación' y 'Vicentin'".

"El Gobierno deberá entender, entonces, que la gente que salió a la calle en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires no es la oligarquía. Es la clase media cansada, agotada, engañada y estafada por casi todos los gobiernos de la democracia. ¿Por qué el Gobierno no puede permitir otra 125 y sería una locura respirar de vuelta ese clima? Porque el contexto económico y social es mucho peor que en ese momento. Argentina está mucho peor que hace 12 años cuando estalló la guerra con el campo. A todo esto sumale que estamos atravesando una pandemia y buena parte del país está parado hace casi 100 días y todavía quedan por lo menos 2 meses más por delante de cuarentena obligatoria. No sería un buen momento para seguir tirando de la cuerda".