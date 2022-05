Con una irónica crítica, Felipe Solá apuntó contra Santiago Cafiero por su posición sobre Venezuela

Ante estas declaraciones, Solá, quien fue el antecesor de Cafiero hasta la derrota del oficialismo en las PASO 2021, se expresó a través de Twitter con una fuerte corrección.

La dura corrección de Felipe Solá a Santiago Cafiero

“La República Argentina nunca rompió relaciones con Venezuela. Tiene un Encargado de Negocios que siempre nos mantuvo bien informados. Es increíble que usted no esté enterado siendo canciller”, escribió.

Solá dejó el cargo de canciller, en septiembre de 2021, con críticas al presidente Alberto Fernández, tras ser removido como consecuencia de la derrota electoral sufrida por el oficialismo en las PASO ese mes.

El ex ministro de Relaciones Exteriores llegó a contar que le "costaba hablar" con el mandatario y que se enteró por el mismo Cafiero la decisión de tener que abandonar su puesto. Desde entonces, el ex canciller cuestionó la manera en la que fue destituido y expresó sus cortocircuitos con Fernández.

“Sí. La forma en la que recibí la noticia, que fue por un llamado de Cafiero, no me pareció la apropiada y se lo hice saber al Presidente. La Cancillería funcionaba y yo pensé que no iba a haber cambios”, había criticado en una entrevista con CNN.

La chicana de la senadora Carolina Losada a Santiago Cafiero

carolina-losada-cafiero.jpg Carolina Losada chicaneó al canciller Santiago Cafiero por la pronunciación de su discurso en ingles en la Expo Dubai 2022 (Foto: Política de Santa Fe).

El canciller Santiago Cafiero expuso ayer los ejes de la política exterior durante su gestión ante los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores. Entre los distintos temas que abordó, se encontró con una chicana por parte de la senadora, Carolina Losada, de Juntos por el Cambio.

“Volvió recientemente de India y me llamó la atención una declaración que hizo sobre aumentar la oferta exportable como un objetivo central de la política exterior. Hace semanas aumentaron las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja en un 33%. Me resulta una contradicción. Las personas de esta industria sienten que los desincentiva totalmente”, planteó la legisladora.

En ese contexto, Losada aprovechó el momento de chicanear a Cafiero por su cuestionado pronunciamiento en inglés durante su discurso en la Expo Dubái 2022.

“Salió en un diario de India, Nueva Delhi la siguiente nota: India urges Argentina to do away with export duty on sunflower oil [India insta a la Argentina a eliminar el arancel a la exportación de aceite de girasol]”, citó Losada. Y luego ironizó: “¿Se lo traduzco?”.

Cafiero, por su parte, evitó confrontar con la senadora ante un comentario que no paso desapercibido en el recinto.