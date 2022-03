FMI: El oficialismo negocia con la oposición un proyecto de consenso para evitar sorpresas

A la reunión de esta tarde con Massa asistirán -según supo este portal-, los tres jefes de bloque e interbloque de Juntos por el Cambio: Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), y Juan Manuel López (Coalición Cívica) . A ese grupo el oficialismo buscaba sumar al encuentro a los jefes del bloque lavagnista de Consenso Federal, con Alejandro "Topo" Rodríguez, y a los de otros monobloques opositores.

Mientras tanto, según admitían a A24.com fuentes del oficialismo, el diálogo con el kirchnerismo duro liderado por el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, seguía trabado, y en la Casa Rosada buscan acercar posiciones con la oposición para garantizarse los votos en la sesión que pretende convocar para este viernes para conseguir la media sanción del acuerdo con el FMI en Diputados.

Cómo sigue el segundo día de debate del acuerdo con el FMI

Juan Manzur participa de las negociaciones en medio del debate en Diputados por el FMI.jpg

El jefe de gabinete, Juan Manzur convocó para esta mañana a su despacho de la Casa Rosada a un grupo de gobernadores del oficialismo y de la oposición que ya adelantaron su apoyo al preacuerdo para reestructurar la deuda con el FMI y tras ese encuentro en Balcarce 50, alrededor de las 13, el tucumano tiene previsto llevar a sus pares al Congreso para continuar la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Entre los gobernadores que desfilan este martes por la Casa Rosada y el Congreso, se cuentan el opositor radical de Jujuy, Gerardo Morales, y los peronistas oficialistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Entre Ríos, Gustavo Bordet y el bonaerense, Axel Kicillof, pero podrían sumarse más mandatarios peronistas.

Gerardo Morales

Morales -quien después de la reunión junto a sus pares con Manzur, tiene previsto una reunión aparte con Massa en Diputados- ya anticipó este martes en declaraciones a radio La Red su apoyo al acuerdo.

Morales se diferenció una vez más de la postura más dura de los halcones de Juntos por el Cambio representados por el macrismo en el PRO.

Dijo que "el dialogo es fundamental en el país, tenemos que salir de la grieta los temas centrales que son estructurales para el país y no podemos estar tironeados por sectores. Por eso no me inscribo en la grieta, no me anoten en la campaña, en ese campeonato difamatorio que hay desde el Frente de Todos y de nuestra propia coalición de Juntos por el Cambio. El diálogo va a ser el que defina esa estrategia parlamentaria", dijo Morales a radio La red.

Otra jornada maratónica de debate en Diputados

Juan Manzur, Martín Guzmán, Matías Kulfas, Mario Pesce y Sergio Chodos, los principales ministros del equipo económico defienden el acuerdo con el FMI en Diputados.jpg

En hora a confirmar, Massa espera reunirse con los 7 jefes de bloque opositores -reunión en la que estaría acompañado entre otros por el nuevo jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez.

La reunión fue convocada por Massa en respuesta a pedido de Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición que en la primera jornada de debate el lunes reclamaron cambios en el proyecto de ley y presentaron proyectos de comisión propios a cambio de apoyar el acuerdo con el FMl.

Massa les pidió que lleven a esta reunión sus proyectos por escrito, para después analizarlos con el propio presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

Según señalaron fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, la discusión hoy rondará alrededor del segundo y tercer artículo del proyecto original enviado por el ministro Martín Guzmán al Congreso.

Ambos artículos que suman unas 139 páginas, detallan el plan económico y la carta de intención firmada por Guzmán con el staff técnico del FMI, que el organismo internacional pide tenga la autorización mayoritaria del Congreso para que luego lo apruebe el directorio del Fondo. De lo contrario, Argentina corre el riesgo de entrar en default, admiten en el Gobierno.

"Hay que ver que tipo de propuesta hace la oposición y si se pueden aceptar las modificaciones o no", admiten en el oficialismo que no descartan incorporar cambios al proyecto original, pero sin que afecte la renegociación de la deuda con el FMI.

Massa "va a escuchar, va a pedir que las propuestas sean por escrito. Después las analizará con los abogados de su equipo y posteriormente las analizará con el Presidente", confirmaron las fuentes a A24.com

Mientras tanto, al mediodía comenzaba el segundo día de debate en el plenario de las comisiones de Hacienda y Finanzas, sin la participación del kirchnerismo duro que Manzur…

El objetivo del oficialismo, en medio de esos debates es avanzar en un dictamen con el mayor consenso posible, pero a la fecha, además del proyecto oficial de la Casa Rosada la oposición había presentado por lo menos 4 proyectos propios de minoría.

Massa y los jefes de bloque debatirán a puertas cerradas este martes el proyecto del Frente de Todos, el segundo es el presentado por la UCR, un tercero de la Coalición Cívica, el cuarto del lavagnismo de Consenso Federal y el quinto de PRO.

Según admitieron en el oficialismo, desde la oposición todos expresaron que apoyan en general el acuerdo, -menos el PRO- pero la discusión central en la segunda jornada de discusiones es el acuerdo en particular -los artículos segundo y tercero del proyecto de ley que contiene el plan económico de Guzmán.

La discusión ahora se concentra en las medidas económicas que propone el Gobierno al FMI para alcanzar el déficit fiscal cero al 2024: las dudas son cómo piensa Guzmán llegar a eso, y las críticas son por la falta de precisiones respecto a la quita de subsidios y los aumentos de tarifas de servicios públicos, aumentos impositivos, qué sucederá con las retenciones a las exportaciones, o con la inflación, o qué sucederá con las revisiones trimestrales del FMI al programa económico, cuestiones esenciales que hacen al programa económico.