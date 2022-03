"No hay default y no se vota el programa económico", sería la fórmula de consenso. El cambio fue aceptado por el bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados. Pero claro, falta el ok de Alberto Fernández. Sergio Massa fue por eso a la Casa Rosada donde se vio ccon el Presidente.

Antes hubo una reunión de interbloque de Juntos por el Cambio donde participaron los presidentes de bloque Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan López y Rodrigo de Loredo; los diputados Maxi Ferraro, Paula Oliveto y Gerardo Milman; y los especialistas Luciano Laspina y Víctor Romero, entre otros.

Este miércoles a las 17 hay reunión de la mesa Nacional de Juntos por el Cambio, de la que participan entre otros Mauricio Macri, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

Sergio Massa anticipó en Radio Mitre que se están buscando "diagonales": "Lo que tenemos que tener es la capacidad y la inteligencia gobierno y oposición de encontrar en el trabajo de diálogo y de acuerdo una diagonal para resolver la posibilidad que reclamamos unos y otros de tener la herramienta y que esa herramienta no signifique la corresponsabilidad en las definiciones económicas"

En principio el presidente de la Cámara baja está participando de la visita de Estado del presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona. "Es el Congreso el que tiene que conseguir los votos ahora", avisaron en Casa Rosada, y se desentendieron de la letra chica de la negociación.

De todos modos, fuentes del Ejecutivo al tanto de las convesaciones con el FMI aclararon que hoy la prioridad para el Gobierno es ganar la votación como sea.

"Las conversaciones están, pero hace falta que haya un compromiso de Juntos por el Cambio de acompañar. Todavía hay halcones del PRO que quieren votar en contra", contaron fuentes de la Comisión de Presupuesto de Diputados.

