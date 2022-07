Por eso este jueves la vocera Gabriela Cerruti confirmó que la segmentación se aplicará a partir de agosto, y no será retroactiva a los consumos de junio como se había anunciado en principio. Buscan evitar un shock directo en el bolsillo en el cortísimo plazo. Además de haber sido calculado con bases de datos de clientes antiguas que ameritaban una mayor gradualidad en su análisis para no hacer que paguen los que no deberían pagar. No hay plazo para inscribirse, el proceso puede extenderse entre 30 y 90 días dijeron fuentes de la Casa Rosada a A24.com.

La Secretaría de Energía que conduce Darío Martínez, definió avanzar con la segmentación respetando la característica "quita por nivel ingresos" que se dispuso en el decreto sobre el tema, pero dándole al Estado un mayor plazo de análisis de los datos, con tres puntos centrales que lo diferencian de lo que había dispuesto el exministro de Economía, Martín Guzmán:

1-La quita de subsidios a usuarios no será retroactiva a junio.

2-Nadie que no se anote en el registro perderá el subsidio hasta tanto no termine el plazo de inscripción, que por ahora es abierto y podría extenderse entre los 30 y los 90 días.

3-Una vez completado el registro, el Gobierno articulará con los responsables y gobiernos de cada jurisdicción (o provincia) del país para que la quita tenga racionalidad.

4- La inscripción para mantener los subsidios empieza este viernes 15 de julio.

Cuando este viernes se habilite on line el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía -RASE-, los clientes deberán inscribirse para poder ser exceptuados de la quita de subsidios a las tarifas de los servicios de luz y gas.

Según fuentes oficiales, una vez transcurrido un tiempo prudencial de la apertura del registro, se evaluará si la cantidad de usuarios inscriptos resulta significativa y representativa del total de clientes de cada una de las jurisdicciones del país de manera tal que se comience a aplicar la reducción de subsidios.

Un funcionario cercano a Manzur y a Darío Martínez para aplicar la segmentación de tarifas

Fuentes oficiales confirmaron a A24.com que ya está confirmado quien será el reemplazante del renunciante exsubsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, el funcionario que había designado el renunciante ministro Martín Guzmán para diseñar el mapa y el padrón de usuarios según el nivel de ingresos familiares, para la segmentación de tarifas.

De esta manera, según trascendió, se espera la oficialización del nombre de Gonzalo Soriano, quien hasta el momento se desempeñaba como Gerente de Asuntos Económicos del Ente Regulador de Energía y Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), un hombre de confianza de Santiago Yanotti, el vicepresidente de Cammesa, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, que también responde al secretario Darío Martínez.

El decreto 322 que se publicó el 16 de junio pasado, junto a la Resolución 467 de Energía, faculta a la subsecretaría de Planeamiento como órgano competente para llevar adelante la segmentación de tarifas.