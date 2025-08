Lilia Lemoine volvió a cuestionar a Villarruel y la acusó de perjudicar al Gobierno: "Renunciá Victoria"

Renunciá, Victoria.

Seguí tu proyecto político con Moreno.

Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, o no confiás en tu popularidad y la habilidad de tus asesores?

No uses más el Senado y tu posición para perjudicar al gobierno y al Presidente.

Demostrá honor. pic.twitter.com/vrKz8JkZUa