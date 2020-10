Frederic acusó a la Ciudad por la muerte del policía y se cruzó con Berni por el uso de las armas Taser

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic (Foto: Ministerio de Seguridad)

La ministra de Seguridad Sabina Frederic salió a responder a las críticas tras la muerte del policía Juan Roldán. Responsabilizó a la Ciudad por el asesinato del oficial y aclaró: "No es cierto que las Taser sean armas no letales".

La ministra deslindó a su ministerio sobre la responsabilidad en la seguridad de la zona: "El atacante era un enfermo mental, que no es un delincuente. Esa persona era conocida en el barrio. La reflexión es por qué no apareció el SAME, por qué no se dio intervención a la Policía de la Ciudad y a los profesionales que atienden estas circunstancias: un enfermo debe ser atendido", dijo en declaraciones a Radio Con Vos..

"La Policía Federal no tiene competencia sobre la seguridad ciudadana de la Capital Federal", insistió.

Sobre las Taser, la ministra ratificó la postura del gobierno de limitar su utilización: "Yo derogué el protocolo que dejó Patricia Bullrich, porque era de una ambigüedad y una indefinición tan grandes que hacía imposible actuar; pero además, nombraba a las Taser como armas no letales, y eso no es cierto".

Ayer el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni había dicho: “Le pedí a la ministra Frederic que me dé todas las pistolas Taser que compró y no va a usar”