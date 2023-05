El kirchnerismo duda. Históricamente, se mostraron en contra de las PASO. Ahora creen que puede ser una manera de garantizar ese "piso" del que habló Cristina en la última entrevista. La idea es que haya un candidato fuerte que aglutine todo el voto kirchnerista duro y quizás algún lateral más moderado que pueda absorber algunos votos que -de no estar ese candidato- se irían con Larreta, Schiaretti o alguna otra opción de centro.

Pero saben que es una jugada peligrosa. El peronismo no se lleva bien con las PASO. Lo explicó el lunes Diana Conti en Radio con Vos: "Unas PASO llevan a inversiones enormes de dinero. Y no es verdad que el que pierde, acompaña. No todos lo hacen", explicó.

Tanto en La Cámpora como en el massismo coinciden en que el intento desesperado del albertismo de ir a una PASO tiene que ver con encontrar un lugar en las listas legislativas o distritales: "Saben que no les vamos a dar ni un concejal", repite irónico un dirigente camporista.

massa.png El massismo quiere un candidato único (preferentemente Massa) para evitar ruidos en la economía.

Decisión 2: ¿desdoblar o no la provincia de Buenos Aires?

Fue un rumor que dejó trascender la gobernación bonaerense. La idea es que se podría desdoblar y llevar a la provincia de Buenos Aires en la categoría gobernador a una elección aparte el 8 de octubre.

Por ahora esta idea es vetada por intendentes, massismo y un sector de La Cámpora. "Sería bajarle el precio al candidato y la elección en la Provincia siempre fue unificada", dicen cerca de uno de los intendentes más importantes del conurbano bonaerense.

Esto responde a dos lógicas: por un lado, temen que el desenganche termine favoreciendo a la oposición. Más libertad de acción, menos control de la situación. Está claro que siempre el elector puede cortar boleta. En la práctica eso no siempre sucede. En una elección muy finita, puede ser la diferencia entre ganar y perder.

Por otro lado, el peronismo sabe que necesita a Milei para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Como el corte de boleta no es una práctica ultraextendida, es posible que aquellas personas que votarían al "candidato de Milei" no lo hagan si en la boleta no está el líder del partido. Eso beneficiaría al candidato de JxC.

¿Por qué sale este rumor? Una hipótesis es que Axel Kicillof lo está usando como una forma de evitar que lo manden a Nación. La posibilidad de desdoblar es facultad absoluta del gobernador.

economista-kicillof.jpg Algunas voces sostienen que Kicillof lanzó el rumor sobre desdoblar las elecciones como una forma de evitar que lo manden a competir en Nación.

Decisión 3: ¿quiénes son los candidatos?

Cristina dijo que es una elección de pisos y no de techos. Eso obliga a pensar en la necesidad de un candidato que garantice la base propia. La estrategia general ya la definió ella. Como líder del espacio no hay con qué darle.

Ahora, esa estrategia puede implementarse con distintas tácticas. Y acá entran en juego los candidatos. Este sería un panorama general de por qué unos y otros podrían ocupar ese lugar. El orden es aleatorio.

Sergio Massa

Ministro de Economía y el que mejor mide del Frente de Todos. Exige para ir en una boleta ser el candidato único. El análisis que hacen en el Frente Renovador es que tiene la contundencia suficiente para ser el más votado en primera vuelta (JxC iría con dos candidatos) y que si gana Patricia Bullrich la interna contra Larreta, Massa es el mejor preparado para ir a buscar a los votantes de Horacio.

El riesgo es que es el ministro de Economía. Y no está claro que la economía vaya a responder favorablemente en un contexto tan volátil.

Eduardo "Wado" de Pedro

Enncarna en sí mismo al kirchnerismo. "Hijo de la generación diezmada". Hombre de La Cámpora. Hoy en las encuestas está abajo. Pero una vez que Cristina le dé la bendición, su ascenso puede ser imparable. Su estilo tranquilo puede cautivar a cierto votante moderado que esté por fuera de la grieta. ¿Tiene chances de ganar? Pocas, pero no imposible en un balotaje con Milei. Y siempre es mejor ganar con uno propio que ganar con uno ajeno, como le pasó a Cristina con Alberto. Y para perder, mejor morir con lo propio y construir hacia adelante.

WADO DE PEDRO.jpg Wado de Pedro está abajo en las encuestas. Pero una vez que Cristina le dé la bendición, su ascenso puede ser imparable.

Axel Kicillof

Otra alternativa que anda dando vueltas. Axel como candidato a Presidente y Wado, a gobernador. Es una apuesta grande. Kicillof es el que mejor garantiza el traspaso de los votos de Cristina. Tiene un altísimo nivel de conocimiento. Sería un excelente candidato para "perder por menos": el problema que tiene es que no suma votos independientes.

Es una idea que vienen fogoneando sectores de La Cámpora. Muchos piensan que si Axel es el gobernador fuerte, va a tener mucho más margen político y va a dejar afuera del Gobierno a "la militancia" (como le reclamó Máximo Kirchner en su momento). ¿No es mejor armar un gabinete 100% Cámpora y construir políticamente desde ahí?

Los intendentes resisten la idea. Dicen que se pone en riesgo la provincia de Buenos Aires. Necesitan un candidato fuerte en Provincia y creen que Kicillof tiene más chances de ganar que otro. Igual reconocen que la que define es Cristina.

Los albertistas

Alberto Fernández insiste con la idea de las PASO. Tiene dos grandes contendientes: Daniel Scioli y Agustín Rossi.

Rossi se lanza la semana que viene con un video de Youtube. Ya había recorrido el país en 2019 y se había quedado a mitad de camino cuando nombraron a Alberto. Ahora está dispuesto a ir a fondo.

Scioli insiste en que es el que está mejor preparado y que tiene planes de gobierno. Que advirtió los problemas que iba a traer Macri si era electo presidente. Que siempre fue leal a Cristina y que es un hombre de diálogo.

Los gobernadores

Con menos chances, algunos gobernadores se siguen postulando para encabezar la fórmula o para secundarla. Juan Manzur (que todavía tiene que transitar la elección en Tucumán), Jorge Capitanich (con parada difícil en Chaco), Gerardo Zamora (Santiago) y Ricardo Quintela (de La Rioja, de buena relación con De Pedro).

A otro que anotaron en las últimas horas es a Gustavo Sáenz, de Salta. Massa lo impulsa como candidato a presidente en caso de que haya una PASO.

La definición final va a quedar en manos de Cristina Kirchner. Ella y solo ella sabe como se va a armar la táctica electoral del Frente de Todos.

Los "Outsiders"

Fuera del peronismo tradicional -pero como parte del Frente de Todos- también lanzaron sus candidaturas Juan Grabois y Claudio Lozano. Dos dirigentes que, de no presentarse, harían perder votantes al Frente con la izquierda.