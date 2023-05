Cristina Kirchner en TV: el rol de Sergio Massa, la elección de "tercios" y el desafío de "entrar al balotaje"

En un momento del reportaje, a la vicepresidenta le pidieron su opinión sobre el trabajo del ministro de Economía, Sergio Massa, y respondió de manera concisa: "Creo que agarró una papa caliente. Es una verdad de Perogrullo", señaló.

Luego, reiteró la necesidad de "revisar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", algo que ya había manifestado en el acto que encabezó en La Plata.



"El año que viene Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares, solamente entre FMI, acreedores privados, provincias, deuda privada, sin contar deudas de los organismos multilaterales", advirtió.

La elección de "tercios" y la importancia del balotaje

Consultada por cómo ve el desdoblamiento de elecciones que hicieron varias provincias, la titular del Senado de la Nación explicó que "las provincias son como las intendencias", al referirse que en esas jurisdicciones "hay un vínculo más cercano que lo que sucede con la política nacional", y que los grandes problemas del país no suelen asociarse con la gestión de los gobernadores o los intendentes.



Luego, aseguró que "estamos ante un momento difícil" y consideró que "estas elecciones van a ser totalmente atípicas".

Al explicar, dijo que "estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso", y que "al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje".

Con el término "tercios" se refirió a la irrupción en el mapa electoral nacional del libertario Javier Milei, aunque prefirió "no dar nombres".

"En 2019, la gente tenía la memoria de lo que había pasado hasta 2015 y lo que habían sido los años macristas. Cuando dijimos 'volvimos mejores', la propuesta era que todo lo que había sido bueno hasta 2015, lo íbamos a continuar y lo que había estado mal no lo íbamos a hacer", planteó.

"Lo importante es saber que estamos en un momento de dificultad, pero creo asimismo, que nuestro gobierno fue infinitamente mejor de lo que hubiera sido el gobierno reelecto de Mauricio Macri", aseguró, y añadió: "Imaginemos haber atravesado la pandemia (con Mauricio Macri). Eso debe ser contemplado".

Sobre este fenómeno, la vicepresidenta reconoció que "la frustración" juega un papel determinante en la intención de voto, pero aclaró: "Que me digan que vamos a mejorar volviendo a recetas del pasado, me parece que no".