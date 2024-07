Fuerte declaración de Milei sobre la baja de imputabilidad: de qué se trata el proyecto que mandará al Congreso

El presidente de la Nación aseguró: “Si tiene consciencia para cometer un delito de adulto, ¿por qué no va a pagar como adulto? Después tendrá los mecanismos de contención propios para la edad”.

milei

Con respecto a dicha iniciativa que ya fue enviada al Congreso, Javier Milei explicó que “la gente responde a los incentivos. Si les hacés menos rentable el delito, delinquen menos y en eso estamos trabajando muy activamente, y está funcionando”.

Además, el Presidente hizo alarde de la mejora en la situación de Rosario: “Mirá el impacto que fue que vayamos a Rosario a dar asistencia, cayeron los delitos cerca del 70%, mirá como funciona. Vos necesitás capacidad y voluntad política, y nosotros estamos comprometidos en terminar con la inseguridad”.

bullrich libarona.webp Los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, presentaron un proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que el Gobierno Nacional enviará al Congreso,

El Gobierno detalló cómo será la nueva Ley Penal Juvenil

Desde el Gobierno anunciaron la presentación de la nueva Ley Penal Juvenil, la norma que busca que los adolescentes que delincan no continúen en una carrera delictiva.

"Se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas. Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien. Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad. La ley que rige actualmente es de la década del ‘80. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas", detallaron desde el Poder Ejecutivo.

En esa línea, señalaron que la nueva ley "combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal".

"Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley. Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia", agregaron desde el Gobierno.

¿Qué prevé el proyecto de ley que presentará el Gobierno?

La reforma que plantea el Gobierno Nacional está basado en cuatro aspectos principales. El primero de ellos es "la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos".

El segundo eje es el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región, amparado en que en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú la edad de imputabilidad es a los 14 mientras que en Brasil es a los 12.

El tercero de los aspectos de la nueva reforma es "la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país", la cual establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, "incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal".

Por último, se hizo hincapié en "la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad".

"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", aseguró Patricia Bullrich.

Mariano Cúneo Libarona, por su parte, señaló: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”.

“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, resaltó también la ministra de Seguridad.

Las características del proyecto presentado por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona

El Gobierno detalló que la ley estará basada en los siguientes aspectos y definiciones: