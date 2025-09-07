Fuerte denuncia de un referente del PRO contra el Gobierno bonaerense por problemas en la web del padrón electoral

Las elecciones bonaerenses comenzaron con polémica. El diputado nacional Cristian Ritondo denunció la caída de la página para consultar el padrón electoral y apuntó directamente al gobernador Axel Kicillof. El hecho fue compartido en un posteo en la red social X, donde el referente del PRO, y aliado a La Libertad Avanza, escribió: “De los creadores de ‘se cortó la luz justo cuando se cerraban las listas’ llega ‘se cayó la página para consultar el padrón en el día de la elección’. Las casualidades NO EXISTEN. No quieren que vayas a votar porque tienen miedo de perder. Exigimos a @Kicillofok que brinde las condiciones para que los bonaerenses puedan ir a ejercer su derecho al voto”.