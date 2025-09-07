Fuerte denuncia de un referente del PRO contra el Gobierno bonaerense por problemas en la web del padrón electoral

Ritondo adelantó que seguirán los resultados en la sede del partido y luego se trasladarán al búnker de La Libertad Avanza en La Plata. Además, compartió un pronóstico optimista: “En esta elección tengo la sensación de una provincia que se despierta”.

La denuncia del diputado se suma a otras incidencias técnicas que marcaron la apertura de las elecciones bonaerenses, y puso el foco en la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan consultar el padrón sin inconvenientes y ejercer su derecho al voto con normalidad. Aunque el problema se resolvió rápidamente, el posteo de Ritondo reflejó la tensión y el debate político que acompañan cada elección en la provincia de Buenos Aires.

Por el momento, el reclamo se suma al monitoreo de los comicios por parte de partidos y autoridades, y se espera que la jornada continúe con normalidad, mientras los bonaerenses acuden a las urnas en diferentes puntos de la provincia.