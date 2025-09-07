En vivo Radio La Red
ELECCIONES 2025

Fuerte denuncia de un referente del PRO contra el Gobierno bonaerense por problemas en la web del padrón electoral

A través de X, un referente del PRO y aliado de LLA denunció la caída del sitio oficial para consultar el padrón electoral durante las elecciones bonaerenses. Los detalles.

Foto: gentileza NA. 

Foto: gentileza NA. 

Las elecciones bonaerenses comenzaron con polémica. El diputado nacional Cristian Ritondo denunció la caída de la página para consultar el padrón electoral y apuntó directamente al gobernador Axel Kicillof. El hecho fue compartido en un posteo en la red social X, donde el referente del PRO, y aliado a La Libertad Avanza, escribió: “De los creadores de ‘se cortó la luz justo cuando se cerraban las listas’ llega ‘se cayó la página para consultar el padrón en el día de la elección’. Las casualidades NO EXISTEN. No quieren que vayas a votar porque tienen miedo de perder. Exigimos a @Kicillofok que brinde las condiciones para que los bonaerenses puedan ir a ejercer su derecho al voto”.

Al momento de la denuncia, la página mostraba el mensaje “504 Gateway Time-out”, aunque minutos después el servicio volvió a la normalidad. Ritondo había votado previamente en una escuela de Tigre, acompañado por el legislador Diego Santilli, y se mostró confiado en el desarrollo de la jornada.

image

Qué dijo Ritondo luego de votar

A la salida del cuarto oscuro, el diputado expresó: “Hoy empieza el día de los verdaderos cambios”. Consultado sobre el papel de Pro en las elecciones, enfatizó: “Estamos donde tenemos que estar. Donde la gente nos pidió que estemos”.

En un tono más distendido, agregó: “No traje la boleta de mi casa, la elegí acá”. Sobre la inasistencia de autoridades en algunas mesas, señaló: Viene pasando desde hace mucho tiempo. Un fenómeno de una obligación cívica que no se cumple”. También explicó que votó a 60 cuadras de su lugar habitual, justificando la situación como parte de los cambios de la jornada.

Ritondo adelantó que seguirán los resultados en la sede del partido y luego se trasladarán al búnker de La Libertad Avanza en La Plata. Además, compartió un pronóstico optimista: “En esta elección tengo la sensación de una provincia que se despierta”.

La denuncia del diputado se suma a otras incidencias técnicas que marcaron la apertura de las elecciones bonaerenses, y puso el foco en la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan consultar el padrón sin inconvenientes y ejercer su derecho al voto con normalidad. Aunque el problema se resolvió rápidamente, el posteo de Ritondo reflejó la tensión y el debate político que acompañan cada elección en la provincia de Buenos Aires.

Por el momento, el reclamo se suma al monitoreo de los comicios por parte de partidos y autoridades, y se espera que la jornada continúe con normalidad, mientras los bonaerenses acuden a las urnas en diferentes puntos de la provincia.

