Gabriela Cerruti adelantó que se congelarán los ingresos de empleados públicos en las empresas del Estado

En la misma línea, la exlegisladora porteña aseveró que “en algunas provincias va a haber cifras récords y muy impactantes”. “Nos permiten mostrar un sendero alentador”, consideró y agregó: “Entre hoy y mañana vamos a publicar el decreto para que trabajadores que reciben planes sociales pasen a ser trabajadores registrados y en blanco”.

Sobre este proyecto, Gabriela Cerruti explicó que “este DNU por el cual el Estado va a seguir sosteniendo la parte del salario y el resto lo va a pagar el empleador que va a tener algunas retribuciones por incorporar a estos trabajadores”.

Dentro de los beneficios que recibirán quienes contraten a estos trabajadores desocupados, la portavoz aclaró que tendrán “bonificaciones en los aportes y contribuciones y solo van a pagar obra social y ART”.

Las cifras optimistas que mira el Gobierno

Asimismo, destacó que “la utilización de la capacidad instalada de industria llegó al 69.1%”, y manifestó que “con una cifra que nos remite a julio de 2015, previo a la pandemia y previo a los cuatro años del macrismo”.

Frente a la movilización de la CGT del último miércoles, Gabriela Cerruti coincidió con “las consignas de la marcha” y aseguró que “el Gobierno mantiene un diálogo fluido” con los dirigentes sindicales.

Ante la pregunta de una cronista sobre las listas que se filtraron acerca de famosos que reciben subsidios, la portavoz consideró que “no es una decisión de nombres, nadie estaba haciendo algo que no debía cuando pagaba”. “Las listas las difundieron periodistas, y no voy a opinar de su trabajo”, concluyó quien tiempo atrás se desempeñó en ese oficio.