Consejo de las Américas: las 7 medidas económicas y el mensaje político que anunció Sergio Massa ante empresarios

Massa buscó enviar un mensaje a los empresarios con una batería de medidas que continuará firmando en las próximas horas, antes de iniciar su gira por Estados Unidos para negociar con el FMI, el Tesoro y autoridades de la Casa Blanca.

Las 7 medidas que Massa anunció en el Consejo de las Américas

Massa anticipó que "en las próximas horas" se conocerá la tasa de desempleo y que "seguramente" sea de 6,7%; una nueva baja de 1 punto respecto al registro anterior. En ese marco, planteó las 7 medidas que anunciará en las próximas horas:

Financiamiento RIPO. El ministro dijo que están negociando tres mecanismos Ripo de financiamiento con bancos internacionales para fortalecer las reservas de dólares del Banco Central, y la recompra de deuda. "Es la mejor manera de recuperar el valor de deuda soberana argentina", afirmó. Liquidación de exportaciones del agro. Anticipó que está "encaminado" el diálogo y el trabajo técnico con el sector agroindustrial para avanzar en un mecanismo más rápido de liquidación. Ampliación de mecanismos de acceso a dólares para los que aumenten exportaciones de sectores de biotecnología, agroindustria, hidrocarburos e industrial. Planteó que buscará reglamentar rápidamente la ley de desarrollo de la biotecnología que va a tratar el Senado y que apurará la ley de desarrollo de la Agroindustria. Esas leyes, dijo, permitirán avanzar en la construcción de "mecanismos similares para el acceso de dólares para exportaciones como los que ya cuenta el sector hidrocarburífero y el industrial entendiendo que ahí hay un camino para la ampliación de exportaciones que generen más ingresos de divisas para fortalecer las reservas". Blanqueo de capitales para la construcción. El próximo lunes 22 de agosto el Gobierno va a reglamentar la ley de blanqueo de capitales para la construcción privada: "Vamos a poner en marcha un régimen que promueve desde libre disponibilidad de dólar y beneficios impositivos para aumentar la inversión privada en materia de construcción". Línas de crédito para Pymes exportadoras. En los próximos dias se hará el lanzamiento oficial coordinando con bancos de dos nuevas líneas de crédito por más de 400 mil millones de pesos. Decreto para cambiar planes sociales en trabajo: Massa anunció que este viernes el Gobierno publica el decreto para "empezar a transformar programas sociales en planes de empleo". Refuerzos salariales y asignaciones familiares: "Estamos trabajando dialogando con empleadores y con la CGT sobre dos refuerzos de ingreso para los sectores del trabajo más bajos y los que están por debajo de la línea de indigencia. Y buscamos que las asignaciones familiares sirvan como refuerzo de ingreso adicional", anticipó Massa.

Consejo de las Américas. El irónico mensaje de Sergio Massa a la oposición

CARRIO-LARRETA.jpg Juntos por el Cambio: Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales repudiaron las acusaciones de Elisa Carrió (Foto: archivo).

Además de las medidas concretas Massa envió un mensaje político a la oposición, para buscar consenso en políticas de Estado; un tema recurrente en el que coincidieron todos los que asistieron al encuentro.

Massa ironizó a modo de chicana, diciendo que un líder opositor lo llamó para felicitarlo al asumir, pero que al día siguiente le pidió que no cuente públicamente quienes lo habían llamado para respaldarlo. Aclaró a los periodistas que no revelará su nombre.

"No tenemos que tener miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar y pensar acuerdos, por más que seamos de una fuerza política distinta y por más que aparezcan otros señalando con el dedo. Porque lo que está en juego es el desarrollo de la Argentina", dijo Massa en línea con el llamado a acuerdos de políticas de Estado que había lanzado al inicio de la jornada el jefe de Gobierno porteño y posible candidato opositor, Horacio Rodríguez Larreta.

"Como oposición los dirigentes tienen que ser responsables y no estar en chiquilinadas", dijo y agregó: "El que fue lo sabe, tengamos la claridad de saber que dialogar con el otro no significa conceder; significa pensar juntos. Los argentinos merecen que en un tiempo que no es electoral, tengamos la grandeza y generosidad de sentarnos en una misma mesa a pensar juntos soluciones", enfatizó.