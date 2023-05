Gabriela Cerruti admitió que la inflación de abril puede ser más alta de lo esperado por la escalada del dólar blue

A lo que Cerruti respondió que "estamos trabajando para tratar de sostener una inflación que estaba a la baja en las primeras dos semanas de este mes", pero que hubo un "cimbronazo" con lo que fue "la corrida cambiaria provocada por un grupo especulador".

Y agregó: "Aunque todos sabemos que el dólar blue no tendría que influir en los precios porque no está directamente relacionado, el impacto del dólar blue en el pequeño comercio y en la gente que vive el día a día puede haber derivado en remarcaciones que pueden hacer que se índice que venía a la baja no impacte de la misma manera que esperábamos que impactara".

"De todas maneras, el secretario (Matías) Tombolini y el ministro de Economía (Sergio Massa) están para retrotraer los precios previos a esa corrida y seguir trabajando en los diferentes acuerdos de precios, en el control de la cadena de provisión, en todo lo que pueda hacer para poder tener un descenso de la inflación pronunciado en los próximos meses".

¿Por qué el INDEC quiso cambiar la fecha de difusión de la inflación?

Ante la pregunta de por qué el INDEC ayer anunció que cambiaría la fecha de difusión del índice de inflación en los próximos meses pero luego decidió finalmente no hacerlo, Cerruti contestó: "Fue una decisión que tomó el INDEC entendiendo que otra manera hubiera sido un acto de publicidad de algo de gobierno y por lo tanto estaba rompiendo la veda electoral, pero teniendo en cuenta la repercusión negativa que esto recibió prontamente, el titular decidió marcha atrás".