"Cuando la gente habla de libertad, justicia y corrupción, el Gobierno no puede responderle con contagios", dijo Asís

Jorge Asís en Animales Sueltos, por América.

Jorge Asís, en su mano a mano con Luis Novaresio, analizó las repercusiones de la movilización del 17 de agosto y aseguró: "Cuando la gente habla de libertad, justicia y corrupción, el Gobierno no puede responderle con contagios".

Además, durante su presencia semanal en Animales Sueltos, evaluó el futuro de la reforma judicial, las internas en la oposición y hasta los posibles candidatos a las elecciones del 2021.

"¿Que pasó con la movilización del lunes? Cuando la gente que te habla de libertad, justicia y corrupción, el Gobierno no puede responderle con contagios. El gobierno perdió la iniciativa y el peronismo perdió la hegemonía de la calle. Hoy en la calle hay un predominio de esta sociedad blanca contra la que no se puede gobernar y que te está haciendo un planteo político de poder muy fuerte. Si me decís que a 8 meses de gobierno hay 3 manifestaciones serias, esto habla de una insensibilidad, de una debilidad muy fuerte y de una intolerancia casi extraordinaria. Tenían que haber hecho algo para persuadirlos a no hacerlo. Saltó la campaña electoral y hoy la interna más interesante se juega en la oposición, que tiene que ver con esa sociedad blanca que no tiene un liderazgo y donde hay una animadversión hacia un Gobierno que fue muy talentoso desde el punto de vista electoral, pero que se demuestra, hasta hoy, que no sirve para gobernar".

"La reforma judicial en Diputados no pasa, en el Senado va a pasar de forma pírrica, pero que no sirve en política. No hay números y no creo que haya tampoc entusiasmo. Ahora el planteo es que es la culpa de la Dra, pero tampoco creo que le sirva de nada a la Dra. Huelo que es un Vicentin judicial, porque vamos a perder meses y no va a pasar nada. Está en coma 4, no sale. Tenés algo bueno, una negociación de la deuda que te permite proyectar; pero proyectarte con algo que te genera tanto desgaste y que tiene una sensación de dos bandos que con los jueces de uno quieren encanan a los líderes de los otros, no sale. Y cómo hacés para vender un país en el que los últimos Presidentes tienen riesgo de cárcel. La gran lucha es ver quién encana al jefe del otro lado y todos se enojan si lo comparan con el otro, pero en realidad son similares".

"En la oposición escuchás que con Macri solo no alcanza, pero sin Macri no se puede, aunque a Macri no le alcanza para volver. La Dra. se dio cuenta que no estaba para ella y buscó a alguien que está bien visto por los sectores medios para no tener problemas con estos sectores. Fue un camino hacia el centro, hacia el equilibrio. Macri que quiere volver, pero el candidato mejor posicionado es Horacio Rodríguez Larreta. Macri todavía no se dio cuenta que no está para él y construye política como una celebridad. Entre los radicales, ¿qué te crees que va a ser Lousteau? Va a ser candidato a Presidente. Pero el dilema es si Rodríguez Larreta se se atreve a armar él y si sigue, o no, al costado de Alberto Fernández, pero tengo entendido que tiene gente alrededor que le dice paremos acá. El colorado, tengo entendido, que tendría ganas de ser candidato en la provincia de Buenos Aires, que también quiere Ritondo. Las elecciones 2021 ya están y este país no está movilizado por el éxito de nadie, se inspira en el fracaso del otro".

"Axel Kicillof es el más perjudicado por las circunstancias. Hoy la Argentina se maneja desde un almuerzo semanal de 5 personas: Wado de Pedro, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández y Santiago Cafiero. En la reunión de ayer hubo intendentes que pidieron la cabeza de Berni, el fenómeno político más importante de estos últimos 8 meses. Monzó es el más importante armador e intuyo que en su espacio debe estar muy próximo a Rodríguez Larreta, junto con Frigerio y Massot. Está a la espera. También esta Pichetto, que arma lo que quiere hacer el peronismo republicano, les falta un poco de juventud, pero que son tipos que buscan su lugar. Lavagna es admirable, tiene un prestigio que lo sostiene, le fue bien con este Gobierno, puso embajadores, pero aliado tendría que acompañar un poco más algunas políticas. Salió la negociación, pero lo pensaban como el próximo ministro de Economía".