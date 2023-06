Gerardo Morales elogió a su compañero de fórmula: "Horacio demostró que no tiene jefe"

Frente a la consulta del conductor, el gobernador aseguró que, al igual que el jefe de Gobierno porteño, él no tiene jefe. "A mi no me manda nadie, sí soy consciente de que solo no puedo. Y Horacio es consciente de que solo no puede, tenés que tener un equipo", sostuvo.

"Por eso, hemos construido dentro de Juntos por el Cambio, un espacio muy grande". En esa misma línea, afirmó que la alianza debía tener programas para luego poder gobernar juntos.

Embed Gerardo Morales habló sobre Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra Patricia Bullrich

En una entrevista que brindó en las últimas horas para radio La Red, Rodríguez Larreta fue consultado acerca de qué es lo que lo diferencia de Bullrich, y aseguró: "Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Pero diferimos en el cómo, y eso hace toda la diferencia. El cómo es lo que diferencia entre lograrlo y no".

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño señaló que la exministra de Seguridad "propone desde el mensaje fuerte", pero advirtió que esa "es la historia de la Argentina, 100 años de antinomia, que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo".

En cuanto a la pregunta sobre si ese modelo es el que representa Macri, afirmó: "Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo".

La respuesta de Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta

Al ser consultada telefónicamente por Clarín, la presidenta del PRO sostuvo: "Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto".

"Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", agregó contra Larreta, quien será su adversario política en las elecciones del 13 de agosto.