Gildo Insfrán primerea al PRO y convoca a elecciones en el CFI para este martes

Esta dispersión le dio margen a Infrán para operar e intentar la reelección de Lamothe; la decisión tendría el respaldo de los gobernadores peronistas.

Lamothe, ¿camporista?

Lamothe llegó a ese cargo en 2020 de la mano de Wado de Pedro, por ese entonces ministro del interior. Fue votado por unanimidad. Por hoy la situación actual es más compleja por la fragmentación del mapa político entre los gobernadores. El peronismo tiene apenas 7 mandatarios, de los 22 que integran el consejo; se necesitan 15 votos para poner al secretario general en primera votación.

rio negro.jpg La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, entre otros funcionarios. (FOTO Gobierno Río Negro)

Desde el no peronismo dicen que se le está regalando a La Cámpora una silla para la que no tiene representación; el espacio no tiene gobernadores. Sin embargo, todo indica que el peronismo apoyaría su continuidad, incluyendo a los disidentes Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, hoy más cercanos al gobierno.

Fuentes del CFI indicaron que Lamothe podría tener también el respaldo de partidos provinciales por su perfil técnico; los gobernadores no alineados nacionalmente priorizan soluciones concretas para sus regiones y él les dio respuesta.

"Lamothe tiene una larga trayectoria trabajando con gobernadores, no solo en su rol actual, sino también en funciones anteriores, como su paso por la Secretaría de Municipios", resaltan en el peronismo.

La duda de cara al martes es si efectivamente los partidos provinciales van a apoyar esa candidatura. Para lograrla en primera votacíón deben tener los 2/3 del Consejo. En la segunda, la mitad más uno de los presentes y en la última por mayoría simple. El peronismo se tiene fe. ¿Lo logrará?

¿Qué es el CFI?

El Consejo Federal de Inversiones es un organismo público integrado por todas las provincias del país, cuya misión es fomentar el desarrollo de las distintas zonas geográficas de Argentina, intentando coordinar las inversiones. "Trabajamos de manera colaborativa junto a las administraciones provinciales en proyectos de investigación, formación, financiamiento e infraestructura para el desarrollo federal innovador. A través de nuestros equipos técnicos y profesionales multidisciplinarios, intervenimos y asesoramos en todas las etapas de los proyectos: desde su diagnóstico y planificación hasta su puesta en marcha y evaluación", explican en su web.

El organismo fue fundado en 1959 tras un acuerdo entre las provincias argentinas, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El ingreso al CFI es voluntario y hay distritos que en este momento no son parte.

Cada provincia tiene una silla y un representante (con excepción de CABA y San Luis, momentáneamente afuera) y entre todos deciden quién será el Secretario General del organismo, con el voto de los 2/3 de sus miembros. Al menos en la primera votación.

Los otros candidatos

El nuevo mapa muestra que por primera vez el peronismo perdió la mayoría absoluta en el coro de gobernaciones. Y eso permite a otros espacios ilusionarse con quedarse con la silla del CFI. En eso está Mauricio Macri.

El expresidente quiere que ese lugar lo ocupe Sebastián García de Luca, exviceministro del Interior y hombre de mucho conocimiento de las problemáticas provinciales. García de Luca era un dirigente muy cercano a Emilio Monzó que actuó en la última campaña muy cerca de Patricia Bullrich. Sin embargo, hoy es cercano a Macri. Desde la conducción del PRO, creen que podría ser una buena señal aglutinar la conducción de ese organismo.

sebastian-garcia-luca-bullrich.webp

No es el único candidato que está dando vueltas por parte de Juntos por el Cambio. También aparece Bruno Screnci, que fue ministro de Horacio Rodríguez Larreta y tiene buena relación con Rogelio Frigerio y con algunos mandatarios peronistas que no quieren ceder ese lugar al PRO. Creen que solos no llegan a imponer un nombre. También tendría el apoyo de Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

Por último, aparece entre los nombres Felipe Álvarez, exdiputado de La Rioja por Juntos por el Cambio, que hoy representa en el CFI a la provincia de Santa Cruz, de la mano del gobernador Claudio Vidal. Tiene el apoyo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y podría contar con el apoyo de las provincias patagónicas (una sola es del peronismo) que vienen haciendo distintas acciones conjuntas para tratar de oponerse al Gobierno de Milei. También creen que pueden sumar a otros partidos provinciales.