El polémico pedido por Edesur, Cafiero llega a Diputados y el debate por la continuidad de la cuarentena

Mientras ultiman los detalles de la negociación de la deuda (dice Laborda que hay "elementos esperanzadores") preocupa la economía real con poco margen y poca gestión. El Gobierno mira con recelo a algunas empresas. La cuarentena queda librada a la "responsabilidad individual". Cafiero al Congreso.

Gobierno, empresas y la polémica por Edesur

Empresas de distintos sectores necesitan mejorar su diálogo con el gobierno. Se ve un fenómeno que crece: la inclusión de dirigentes y funcionarios de buena llegada al peronismo/kirchnerismo/Frente de Todos a distintas compañías. Ampliaremos.

Contábamos el domingo que el Gobierno se metió fuerte en la previa de las elecciones en Came, cámara Pyme menor pero que controla una importante caja.

El lunes hubo un encuentro entre Cgera (pymes peronistas) con la CGT. Apareció de sorpresa Matías Kulfas, ministro de producción. También se metió Came.

Se suma el conflicto por Edesur. Intendentes peronistas salieron a reclamar la intervención en la empresa ante crecientes cortes de luz en el conurbano. No sorprendió tanto el pedido como la virulencia del mensaje.

Qué dicen los intendentes . Lo explicó Federico Otermin (presidente de Diputados de la Provincia, ligado a Insaurralde). ”Edesur brinda un servicio carísimo y malo. Nosotros planteamos que la luz es un servicio esencial".

Qué dice la empresa . Aseguran que sobrecumplieron las inversiones y la mejora en los cortes (en un 40%) y que esos son datos públicos. La pandemia aumentó la permanencia en hogares de clases populares, y eso hizo crecer el consumo y disparó la demanda.

Qué dice la Defensoría del Pueblo . Ente provincial que pidió la intervención. “Considera que la empresa no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria”, dijeron en una presentación el miércoles pasado. Dicen que lo hacen comparándolo contra el mismo servicio que presta Edenor.

Qué se busca en el fondo . Según fuentes vinculadas al mundo de las relaciones público-privado, lo que buscaría en el fondo el gobierno es poder colocar gente afín en puestos clave que permita "activar la gestión de la empresa". Otros en cambio advierten de una deuda de unos $3000 millones que provincia e intendentes tienen con la compañía. En el peronismo aclaran que gritan fuerte para hacer ruido pero que no quieren la intervención.

¿Hacia dónde va la economía?

Atención, ante todo preocupa cómo va a quedar el sector privado pospandemia. No tanto las grandes empresas sino, fundamentalmente las pymes.

Alberto dice que va a asegurar que todas las empresas sigan en pie.

Lo dijo en un plenario de la CTA, donde la mayoría de los agremiados son del sector público.

Mientras, su vicejefa de Gabinete avisó que el próximo ATP se va a pagar solo a los que tengan facturación negativa. O sea, que si abriste un día y vendiste un producto ya no lo tenés.

Interesantes las definiciones que dio Cecila Todesca, vicejefa de gabinete que es la que (en la práctica) está a cargo de la coordinación de las áreas económicas.

Inflación. por debajo del 40% (40 y pico dijo en realidad, pero ante la repregunta dijo menos de 40%)

Dólar. "No estamos con el tipo de cambio retrasado".

La brecha entre el oficial y el blue. "Hay nerviosismo. Es lógico que tengamos en este momento una brecha más grande en el tramo final de renegociación de la deuda".

¿Puede haber un blanqueo? "En algún momento estuvo sobre la mesa y el sector privado lo planteó; nosotros creemos que en esta circunstancia no tendría demasiados resultados".

Actividad económica. “Preocupa la caída de la actividad este año. El golpe por la pandemia va a ser fuerte".

Cafiero va al Congreso y lo esperan con los tapones de punta

Este jueves horario a definir el Jefe de Gabinete va en persona a dar un informe a Diputados.

Es la Cámara más complicada porque el Gobierno no tiene mayoría.

No fue nunca a presentarse, en teoría porque le correspondía ir primero al Senado. Pero pasaron seis meses y debería ir una vez cada dos.

La oposición reclamaba su presencia. Hasta ahora pasaron casi todos los ministros menos él.

🤔 La dud a. Cómo se va a portar el oficialismo con el Jefe de Gabinete. Se sabe. De los hombres de Alberto, es al que menos quieren.

¿Cómo sigue la cuarentena?

Semana de definiciones. El Gobierno ya entendió que la gente no va a seguir respetándola, mezcla necesidades económicas y hartazgo emocional. Aunque llegamos a los 6000 casos diarios, hay un falso clima de que el tema ya pasó.

¿Se va a volver atrás con la flexibilización?

Por ahora no. Según las encuestas la mayoría de la gente no quiere volver a la cuarentena dura. Y si la gente no apoya, el Estado no tiene forma de controlar.

Ya todos tenemos algún conocido contagiado y a la mayoría no le pasó nada. Se perdió el miedo.

Los controles bajaron enormemente como contaba el domingo.

Una encuesta de Real Time Data dice que la brecha entre la preocupación por el Covid y la economía se acercó a solo 10 puntos (arriba el Covid por ahora). Habla de “paridad relativa”

64% (misma encuesta) cree que las medidas económicas fueron insuficientes (obvio) pero apenas el 50% cree que las medidas sanitarias fueron suficientes. Es decir, el gobierno pierde donde mejor parado estaba.

Qué dice provincia. Que estamos en el peor momento y que hay que pensar en volver atrás

Qué dice Ciudad . Que la R (tasa de contagio) está estable. Y que hay que dar oxígeno.

Qué dice Nación. Les preocupa fundamentalmente la mortalidad y cómo viene la ocupación de camas de terapia.

Dudas.

No queda del todo claro cómo está la ocupación en sector privado, que no es información pública.

Algunos especialistas dicen que si bien en ocupación de camas no estamos tan mal, esto se da porque las de terapia aumentan de a poco.

Pero dicen que aumentan las camas pero no el personal para atenderlas.

Yapa. En misma encuesta de Real Time Data por primera vez aparece "Horacio" por encima de Alberto.

La foto - ¿El Consejo económico?

Reunión de empresarios de AEA y CGT

Una linda foto que muestra a los responsables de las principales empresas del país, junto a la CGT. Una muestra de los diálogos que se vienen. ¿Por qué el Gobierno no participó?

