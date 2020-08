El Gobierno asegura que "no fijarán las tarifas" de los servicios congelados, sino que regularán que los aumentos no sean "unilaterales"

Nuevas medidas del Gobierno en materia de telecomunicaciones (Foto: archivo).

Durante una entrevista radial, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, explicó este sábado que la decisión del Gobierno de declarar como servicios públicos esenciales a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga no significa que las tarifas serán fijadas por el Estado, sino que "esto habilita a que los aumentos de precios no sean unilaterales" por parte de las empresas.

Asimismo, indicó que tras esta medida "no tendría que bajar ni la calidad del servicio ni las inversiones" por parte de las empresas, y que el congelamiento de tarifas responde a una situación de "excepción", en el "contexto de la pandemia" de coronavirus.

Frente al anuncio de las empresas que en septiembre iban a aumentar, cuando ya habían incrementado los servicios en abril, López aclaró que “se decidió solamente, por excepción, congelar hasta el 31 de diciembre”.

El funcionario destacó que "cada empresa, a partir de ahora, en vez de aumentar sin que nadie le diga nada, tiene que justificar los aumentos de costos y el Gobierno le va a decir 'bueno es el 10%, 5% u 8%'".

Para López, esta medida "no tendría que bajar ni la calidad del servicio ni las inversiones. En todo caso lo que no se puede aumentar por la crisis económica, se recuperará después como va a ocurrir con todas las empresas. El nivel de recaudación no bajó, la gente siguió conectada y el esfuerzo fue colectivo".

El funcionario, en una entrevista com CNN Radio, destacó que la declaración de servicios públicos esenciales fue "una decisión más profunda", y que "tiene que ver con el lugar que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ocupan en la sociedad".

Fuente: agencia Télam