Caso Abigail: Santiago del Estero informó en qué utilizará la pauta publicitaria que rechazó Mirtha Legrand

Abigail y Diego, su papá

El gobierno de Santiago del Estero destinará los fondos de la pauta publicitaria rechazada por el programa de Mirtha Legrand a asistir en "forma prioritaria" el caso de Abigail Jiménez, la niña que se encuentra bajo tratamiento para combatir el cáncer y que tuvo que ser trasladada en los brazos de su padre porque le impedían el ingreso a esa provincia.

"El objetivo es asistir en forma prioritaria el caso de Abigail", explicaron desde el gobierno provincial, según publicó La Nación, a través de la Defensoría provincia de Niños, Niñas y Adolescentes.

El jefe de Gabinete de Santiago del Estero, Elías Suárez, explicó que "ante lo anunciado por la conductora del programa 'La Noche de Mirtha', donde manifestó que resolvió levantar la publicidad que desde hace más de 10 años se difunde como promoción turística de Termas de Río Hondo, por la lamentable situación que le tocó vivir a una niña y sus padres en un control caminero regresando a esa localidad, se ha resuelto reasignar los recursos".

"Se reconoce a la señora Mirtha Legrand como una gran impulsora y promotora de nuestro destino termal, demostrando en sus múltiples visitas una especial consideración hacia la ciudad de Termas de Río Hondo, algo que agradecemos y valoramos", agregaron.

El anuncio de Juana Viale

Juana Viale, quien se encuentra al frente de La Noche de Mirtha, se mostró este sábado 21 de noviembre indignada con el caso de Abigail, en relación al accionar de las fuerzas policiales y la reacción de las autoridades de la provincia.

"Nosotros en este programa tenemos la pauta publicitaria de Las Termas de Santiago del Estero, pero la levantamos porque realmente es inadmisible e inaceptable lo que pasó", anunció la actriz.

Además, resaltó que "como madre me llena de pena y de tristeza. Frente al llanto de un niño en esa situación, no hay DNU, no hay ley y no hay nada que pueda prevalecer".

El caso Abigail

Milagros Abigail Jiménez tiene 12 años y desde hace cinco recibe un tratamiento contra el cáncer en el Hospital de Niños de Tucumán. Su caso se hizo conocido por el video en el que se ve a su padre cargarla en brazos tras recibir tratamiento oncológico en Tucumán, porque le impidieron el acceso en la frontera de Santiago del Estero.

Fueron 5 kilómetros a pie desde el puesto de control, ya que no le permitían el ingreso por no contar con una autorización del Comité de Emergencias. "Llegamos a las 8, nos atendieron y luego pasamos por la Terminal donde nos tomaron los datos. Pagamos el peaje y cuando quisimos entrar a Las Termas, el oficial nos pedía un pase de emergencia. Mi hija lloraba y estaba con un shock de nervios", dijo Carmen, mamá de la niña, al diario La Gaceta.

Estuvieron dos horas discutiendo con la Policía, pero ante el temor de que la nena sufriera aún más por el calor en la ruta, el padre decidió llevar en brazos a su hija y cruzar la frontera. "Solo le pedía (al policía) que nos deje ingresar, teníamos miedo de que se le infecte la herida en su pierna", agregó la madre.