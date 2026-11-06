En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Senado
Encuentro

Gonzalo Mórtola, el primer funcionario condenado del gobierno macrista, se reunió con Patricia Bullrich

El encuentro se produjo en el Senado a comienzos de octubre. Durante la gestión de Cambiemos, se desempeñó como interventor de la Administración General de Puertos (AGP).

Gonzalo Mórtola

Gonzalo Mórtola, exfuncionario de Cambiemos (Foto: archivo).

Gonzalo Mórtola, exinterventor de la Administración General de Puertos (AGP), condenado a seis meses por una contratación pública irregular, volvió a tener protagonismo en el escenario político a partir de un encuentro con Patricia Bullrich en el Senado. El exfuncionario mantuvo una reunión con la exministra de Seguridad en medio de los movimientos que buscan proyectar una eventual candidatura presidencial de la senadora.

Leé también Ley de discapacidad: el Senado avanzó con el dictamen y el proyecto quedó habilitado para su debate en el recinto
El Senado avanzó con el dictamen de la ley de discapacidad. (Foto: archivo)

La reaparición de Mórtola tiene como antecedente su paso por la gestión de Mauricio Macri, durante la cual quedó involucrado en una causa judicial por una contratación pública irregular. La Justicia lo condenó a seis meses de prisión por violación de los deberes de funcionario público, luego de que autorizara una contratación directa cercana al millón de dólares sin realizar la licitación pública que establece la normativa.

El caso estuvo vinculado con la elaboración del Plan Maestro del Puerto de Buenos Aires. Para evitar la instancia de juicio oral, el exfuncionario acordó una reparación económica de $11 millones destinada a la Fundación del Hospital Garrahan.

El acercamiento de Mórtola a Patricia Bullrich

La reunión con Bullrich se concretó a comienzos de octubre, aunque trascendió públicamente esta semana a través de una publicación del diario La Nación. El encuentro se produjo en un contexto en el que la senadora comenzó a expresar sus aspiraciones políticas y a trabajar en la construcción de un proyecto con proyección nacional.

Mórtola llegó al espacio macrista de la mano de José Torello, uno de los dirigentes de mayor confianza de Mauricio Macri, quien tuvo un papel relevante en la construcción presidencial del PRO y se desempeñó como jefe de asesores durante su gobierno.

La relación entre Torello y Macri se remonta a sus años como estudiantes del Colegio Cardenal Newman, en San Isidro. Mórtola también pasó por esa institución educativa.

Fue durante la administración de Cambiemos, entre 2015 y 2019, cuando Macri lo designó al frente de la Administración General de Puertos.

La contratación directa que terminó en una condena

La causa judicial contra Mórtola se originó en la decisión de contratar sin licitación a Advance Logistics Group S.A. (ALG), una consultora vinculada al grupo español Indra Sistemas S.A., para desarrollar el Plan Maestro del Puerto de Buenos Aires.

La operación alcanzó los 940.508 dólares. En la investigación, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó que el entonces titular de la AGP había omitido el procedimiento de licitación pública obligatorio y avanzó con la contratación directa de la empresa.

Por ese hecho, Mórtola recibió una condena de seis meses de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público, dictada en agosto de 2025.

Sin embargo, en 2026 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó el mecanismo de reparación integral que había propuesto el exfuncionario. De esta manera, se extinguió la acción penal en su contra a cambio del pago de $11 millones a la Fundación del Hospital Garrahan.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Patricia Bullrich Senado
Notas relacionadas
Bullrich pidió respetar "la voluntad" de la gente, pero criticó el uso de la justicia brasileña contra Bolsonaro
Adorni: el fiscal Pollicita consideró que no hay elementos para sostener que se enriqueció ilícitamente
Tribunal por Malvinas: qué especialistas encabezarán la ofensiva argentina contra el Reino Unido

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar