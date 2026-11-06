Gonzalo Mórtola, el primer funcionario condenado del gobierno macrista, se reunió con Patricia Bullrich

Mórtola llegó al espacio macrista de la mano de José Torello, uno de los dirigentes de mayor confianza de Mauricio Macri, quien tuvo un papel relevante en la construcción presidencial del PRO y se desempeñó como jefe de asesores durante su gobierno.

La relación entre Torello y Macri se remonta a sus años como estudiantes del Colegio Cardenal Newman, en San Isidro. Mórtola también pasó por esa institución educativa.

Fue durante la administración de Cambiemos, entre 2015 y 2019, cuando Macri lo designó al frente de la Administración General de Puertos.

La contratación directa que terminó en una condena

La causa judicial contra Mórtola se originó en la decisión de contratar sin licitación a Advance Logistics Group S.A. (ALG), una consultora vinculada al grupo español Indra Sistemas S.A., para desarrollar el Plan Maestro del Puerto de Buenos Aires.

La operación alcanzó los 940.508 dólares. En la investigación, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó que el entonces titular de la AGP había omitido el procedimiento de licitación pública obligatorio y avanzó con la contratación directa de la empresa.

Por ese hecho, Mórtola recibió una condena de seis meses de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público, dictada en agosto de 2025.

Sin embargo, en 2026 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó el mecanismo de reparación integral que había propuesto el exfuncionario. De esta manera, se extinguió la acción penal en su contra a cambio del pago de $11 millones a la Fundación del Hospital Garrahan.