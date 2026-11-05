Visita del papa León XIV: la ministra de Seguridad anunció un cambio de último momento en la agenda

Una vez finalizada esa actividad, el presidente se trasladará junto con la secretaria general al Palacio Libertad, mientras que el Papa continuará con su agenda.

(Foto: captura de pantalla)

Uno de los cambios definidos durante las últimas horas fue la incorporación del Monumento a Juan de Garay. Allí, Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad de Buenos Aires al Pontífice. Monteoliva explicó que el espacio se sumó al recorrido como parte de los ajustes finales realizados durante la tarde.

Un megaoperativo con casi 53.000 agentes

La visita papal también demandará un despliegue de seguridad de gran escala. Monteoliva informó que entre el sábado 7 y el jueves 12 de noviembre habrá 52.900 agentes de las fuerzas federales y de las policías provinciales de las tres jurisdicciones involucradas.

“Es inédito”, destacó la ministra al referirse a la magnitud del operativo. También lo definió como un “megaoperativo”, que incluirá la instalación de 60 kilómetros de vallas y dispositivos especiales en distintos puntos de la Ciudad.

Las estimaciones oficiales contemplan una concurrencia multitudinaria. Para la celebración eucarística en el Monumento de los Españoles se espera alrededor de un millón y medio de personas. Además, se calcula que otro millón de asistentes participará de las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires.

La avanzada del Vaticano ya recorre los puntos de la Ciudad

Los preparativos también incluyen el trabajo de la delegación que llegó desde el Vaticano para supervisar los lugares previstos en la agenda. Según indicó Monteoliva, la avanzada arribó el domingo y lleva cuatro días recorriendo los distintos espacios.

(Foto: captura de pantalla)

La funcionaria señaló que este trabajo continuará hasta el día siguiente, cuando se realizarán los últimos ajustes antes de la visita.

“Hoy es el cuarto día que están recorriendo todos los espacios, mañana finalizan los últimos ajustes”, explicó.