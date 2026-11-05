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Visita del papa León XIV: la ministra de Seguridad anunció un cambio de último momento en la agenda

La ministra de Seguridad confirmó que Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad al Sumo Pontífice en el Monumento a Juan de Garay. También detalló las modificaciones en el cronograma de su primera jornada.

La ministra de Seguridad anunció un cambio en la agenda del papa León XIV. (Foto: archivo).

La ministra de Seguridad anunció un cambio en la agenda del papa León XIV. (Foto: archivo).

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá modificaciones en la agenda de su primera jornada y sumará una ceremonia especial en el centro porteño. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, le entregará las llaves de la Ciudad en el Monumento a Juan de Garay, un espacio que fue incorporado al recorrido durante los últimos ajustes del cronograma.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó los cambios en diálogo con A24 y explicó cómo será el itinerario del Sumo Pontífice el domingo 8 de noviembre. Según detalló, la llegada está prevista para las 16:30 a Aeroparque, donde será recibido únicamente por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Milei recibirá en Aeroparque al papa León XIV. (Foto: archivo)

Milei recibirá en Aeroparque al papa León XIV. (Foto: archivo)

Los cambios en la agenda del primer día del Papa en la Argentina

Después del arribo, el papa se trasladará en su propia cápsula hasta la Plaza San Martín, donde realizará una ofrenda floral en el monumento al general José de San Martín. En ese lugar estarán presentes el canciller, Pablo Quirno, y el secretario de Culto, Agustín Ezequiel Caulo.

Luego, el Sumo Pontífice continuará hacia la Casa Rosada. Allí lo recibirá el presidente en las escalinatas, cerca de la formación de Granaderos. El cronograma contempla primero una reunión privada entre ambos y, posteriormente, un encuentro ampliado con los ministros y algunos obispos.

Una vez finalizada esa actividad, el presidente se trasladará junto con la secretaria general al Palacio Libertad, mientras que el Papa continuará con su agenda.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Uno de los cambios definidos durante las últimas horas fue la incorporación del Monumento a Juan de Garay. Allí, Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad de Buenos Aires al Pontífice. Monteoliva explicó que el espacio se sumó al recorrido como parte de los ajustes finales realizados durante la tarde.

Un megaoperativo con casi 53.000 agentes

La visita papal también demandará un despliegue de seguridad de gran escala. Monteoliva informó que entre el sábado 7 y el jueves 12 de noviembre habrá 52.900 agentes de las fuerzas federales y de las policías provinciales de las tres jurisdicciones involucradas.

“Es inédito”, destacó la ministra al referirse a la magnitud del operativo. También lo definió como un “megaoperativo”, que incluirá la instalación de 60 kilómetros de vallas y dispositivos especiales en distintos puntos de la Ciudad.

Las estimaciones oficiales contemplan una concurrencia multitudinaria. Para la celebración eucarística en el Monumento de los Españoles se espera alrededor de un millón y medio de personas. Además, se calcula que otro millón de asistentes participará de las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires.

La avanzada del Vaticano ya recorre los puntos de la Ciudad

Los preparativos también incluyen el trabajo de la delegación que llegó desde el Vaticano para supervisar los lugares previstos en la agenda. Según indicó Monteoliva, la avanzada arribó el domingo y lleva cuatro días recorriendo los distintos espacios.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

La funcionaria señaló que este trabajo continuará hasta el día siguiente, cuando se realizarán los últimos ajustes antes de la visita.

“Hoy es el cuarto día que están recorriendo todos los espacios, mañana finalizan los últimos ajustes”, explicó.

En pocas palabras

  • Cambio de último momento: El papa León XIV recibirá las llaves de la Ciudad de Buenos Aires en el Monumento a Juan de Garay.
  • Agenda inicial: La llegada al país está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en Aeroparque.
  • Seguridad sin precedentes: Se desplegarán 52.900 agentes de fuerzas federales y provinciales para el operativo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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