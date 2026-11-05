La ministra de Seguridad confirmó que Santiago Peña "no está en la Argentina" tras su renuncia

La ministra respondió la consulta del periodista de A24, Eduardo Feinmann, por las versiones que empezaron a trascender sobre una supuesta huida de Peña de Paraguay tras la presentación de la renuncia a su cargo.

Qué pasó en Paraguay

La renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay se produjo este jueves, en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank. El mandatario anunció su decisión luego de perder el respaldo de sectores de su propio partido, que se habían pronunciado a favor de impulsar un juicio político en su contra.

Pese a la dimisión, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña, con 78 votos a favor y ninguno en contra. La decisión dejó en manos del Senado la resolución sobre el futuro institucional del mandatario: aceptar su renuncia o rechazarla y avanzar con el proceso de destitución.

La sesión conjunta del Congreso convocada para definir la situación terminó levantándose por falta de quorum, luego de que los legisladores oficialistas abandonaran el recinto. La votación quedó inconclusa y fue postergada para este viernes. Si se acepta la renuncia, Peña accedería a la condición de senador vitalicio; si se rechaza, deberá continuar el juicio político.

La crisis también tuvo repercusiones en las calles, con incidentes frente al Congreso y manifestaciones de ciudadanos que reclamaban justicia. El conflicto se originó tras la intervención y disolución de Ueno Bank, una entidad que administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos previsionales, y cuyo colapso derivó en investigaciones por presuntas irregularidades financieras.