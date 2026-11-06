Las imágenes de Mercedes Ninci desde el avión del papa León XIV que causaron impacto

Luego, explicó cómo estaban distribuidos los pasajeros y dónde viajaría el líder religioso. “Estamos todos ubicándonos. El Papa va a estar allá adelante, en la parte privada. Estamos como chico con juguete nuevo”, comentó entre risas, sin ocultar su emoción por formar parte de esta experiencia.

Pero eso no fue todo. Minutos después, Ninci volvió a publicar otro video para ofrecer más detalles del avión que trasladará al Papa durante su recorrido por América Latina.

“Más imágenes del avión, ahí te muestro más”, anunció junto a las nuevas imágenes, que acompañó con otra descripción: “Todos los detalles del avión que trasladará al papa León XIV a América Latina. ¡Mirá las cámaras!”.

En ese segundo registro, la periodista hizo especial hincapié en los dispositivos preparados para recibir al Pontífice. “Todas las cámaras dispuestas para cuando venga el Papa”, señaló sorprendida, antes de volver a exclamar: “¡Qué loco este avión!”.

Finalmente, completó el recorrido señalando al camarógrafo de su colega Nelson Castro, quien también forma parte de la comitiva periodística que ya está acompañando al Papa en su viaje a Sudamérica.

Cómo será la cápsula de salud del Papa León XIV en Argentina, según el Dr. Capuya

En medio de la expectativa por la visita del Papa León XIV a la Argentina, el doctor Guillermo Capuya reveló detalles del operativo sanitario que acompañará al Sumo Pontífice durante su estadía en el país y explicó cómo funciona la denominada cápsula de salud papal.

Al aire de La mañana con Moria (El Trece), el médico contó cuáles son los protocolos que se implementan en este tipo de traslados, similares a los que se utilizan durante los viajes presidenciales. “El SAME va a estar ocupándose de la cápsula papal desde aquí hasta Luján, todo lo que sea aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires”, precisó.

Además, explicó que el dispositivo incluye sangre de manera preventiva para responder ante una eventual emergencia. “Siempre se lleva sangre cuando viajan, esto pasa con los presidentes también. En la cápsula llevan sangre de grupo y factor, por si hay alguna emergencia”, detalló Capuya.

El profesional también señaló que habrá una ambulancia y una estrategia coordinada con sanatorios y hospitales. En ese sentido, destacó una particularidad del Pontífice: “El Papa no quiere ir a sanatorios privados, quiere ir a hospitales públicos”.

Por su parte, Federico Seeber aportó información sobre el acompañamiento médico que tendrá León XIV, luego de su reciente operación por un nódulo pulmonar. Según explicó, el protocolo será el habitual y no habrá medidas especiales respecto de otros viajes del Papa.

Finalmente, Capuya llevó tranquilidad sobre su estado de salud y concluyó: “No va a tener nada especial. Imaginemos que fuera otra persona que hubiera sido operado de esta manera y con esta tecnología, no va a tener problema”.