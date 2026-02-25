La CGT no parará el viernes y sólo marchará el lunes a Tribunales contra la reforma laboral

Respecto a la presentación judicial, indicó que la reforma laboral "altera no solamente la representación gremial de los trabajadores sino también los derechos individuales" de los trabajadores y recordó que, a través de un recurso de amparo, la CGT logró frenar el decreto 70/2023.

"Nosotros hemos hecho el esfuerzo necesario", indicó y recordó el "largo trecho" recorrido por la central obrera desde diciembre hasta la fecha. En ese lapso, señaló que hablaron "con más de 16 gobernadores, con más de 40 senadores, con más de 50 diputados, tratando de convencer y de hacerles ver lo nocivo que era este proyecto".

"A la luz de los resultados no ha alcanzado. La coincidencia que muchos tuvieron, algunos de ellos representantes de algunas provincias, luego vemos que algunos no han mantenido esas coincidencias en el debate y han votado a favor", lamentó.

Noticia en desarrollo...