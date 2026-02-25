En vivo Radio La Red
Política
CGT
Tribunales
DEBATE EN EL SENADO

La CGT no parará el viernes y sólo marchará el lunes a Tribunales contra la reforma laboral

La central sindical descartó sumarse a la protesta convocada para el día del debate en el Senado y optó por una estrategia judicial contra la norma impulsada por Javier Milei.

La CGT resolvió no realizar un paro ni movilizarse este viernes al Congreso durante el debate en el Senado por la reforma laboral y optó por una estrategia distinta: marchar el lunes al Palacio de Tribunales para respaldar la presentación judicial con la que buscará impugnar la ley impulsada por el presidente Javier Milei.

Con esta definición, la conducción sindical adoptó una postura más moderada y se desmarcó de la medida de fuerza de 36 horas con protesta callejera convocada por el sector más combativo agrupado en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, afirmó después de la reunión que la mesa chica de la central obrera que "la decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a realizar la CGT respecto a lo que consideramos inconstitucional".

"Esa presentación va a ser el próximo lunes y lo haremos con el acompañamiento de una movilización hacia Plaza Lavalle desde la Confederación General de Trabajo", adelantó en declaraciones a la prensa tras la finalización de la reunión mantenida en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, de la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto a la presentación judicial, indicó que la reforma laboral "altera no solamente la representación gremial de los trabajadores sino también los derechos individuales" de los trabajadores y recordó que, a través de un recurso de amparo, la CGT logró frenar el decreto 70/2023.

"Nosotros hemos hecho el esfuerzo necesario", indicó y recordó el "largo trecho" recorrido por la central obrera desde diciembre hasta la fecha. En ese lapso, señaló que hablaron "con más de 16 gobernadores, con más de 40 senadores, con más de 50 diputados, tratando de convencer y de hacerles ver lo nocivo que era este proyecto".

"A la luz de los resultados no ha alcanzado. La coincidencia que muchos tuvieron, algunos de ellos representantes de algunas provincias, luego vemos que algunos no han mantenido esas coincidencias en el debate y han votado a favor", lamentó.

Noticia en desarrollo...

