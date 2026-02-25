Una expareja de Brian Sarmiento lo acusó de lo peor con su hija: "Estuvo a punto de..."

Además, contó que cuando conoció al exfutbolista, él ya estaba separado de la madre de sus otras dos hijas, quienes viven en España, y que en ese momento cumplía con todas sus responsabilidades como padre. "Era muy buen padre, no parecía ser en lo que se convirtió", aseguró, marcando un fuerte contraste entre aquella imagen inicial y la actualidad.

"Cuando yo quedé embarazada estaba en Perú y él me dijo que lo mejor era que vuelva a Argentina. Ahí no lo volví a ver hasta el año de Frida, que me pidió un ADN", relató. "Él nunca me pasó euros, su cuota siempre fue en pesos argentinos. Le di opciones, que venga a cuidarla para que yo pueda trabajar o que me de un monto fijo para saber con cuánto contaba", explicó la joven.

Además, mencionó que en una ocasión quiso salir de la Argentina pero no fue posible por la deuda que mantenía: "Él estuvo a punto de tomarse un avión para irse a Bolivia a jugar al fútbol y no lo dejaron porque estaba inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios". Sin embargo, dejó en claro que "nunca fue violento, ni desde el insulto, es muy amable, pero sí de forma económica".

"Me he ido a dormir sin comer porque tenía que comprarle los pañales a la nena. He llegado a ese punto cuando era muy bebé", explicó. Y sumó: "Como madre no lo puedo entender a Brian, pero como persona entiendo que hará lo que pueda. Lejos de querer juzgarlo, porque ya lo hice muchísimo. Al final de los tiempo, él entenderá".

Embed

El video de Brian Sarmiento desnudo en Gran Hermano

El regreso de Gran Hermano Generación Dorada a la pantalla de Telefe arrancó con intensidad. Con 28 participantes y una convivencia que prometía fricción desde el minuto uno, el reality no tardó en generar repercusión. Entre todos, un nombre sobresalió casi de inmediato: Brian Sarmiento.

En menos de dos días, el exfutbolista logró instalarse como uno de los protagonistas excluyentes de la conversación digital. Primero fue un cruce cargado de tensión con una compañera en pleno inicio de la convivencia. Pero horas más tarde, una situación ocurrida en uno de los dormitorios escaló mucho más allá y terminó generando un fuerte rechazo fuera de la casa.

En una escena que se viralizó rápidamente, Sarmiento se quitó la ropa interior delante de varios compañeros, sin tener en cuenta que compartía el espacio con hombres y mujeres. El gesto, realizado con naturalidad, sorprendió a quienes estaban presentes y desató una ola de críticas en redes sociales.

El fragmento comenzó a circular con velocidad y en X (ex Twitter) las reacciones fueron contundentes. “Un espanto total”; “Que se vaya ya”; “Impresentable”; “Un desubicado”, escribieron distintos usuarios al ver la actitud del jugador, especialmente por haberlo hecho delante de Danelik, la influencer trans que cuenta con un importante respaldo del público del programa.

Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Brian Sarmiento ya había anticipado que su paso no sería discreto. “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores”, expresó en su presentación oficial. Y dejó una frase que hoy muchos recuerdan tras el escándalo: “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”.

Brian Sarmiento en GH 2

Con apenas 48 horas de competencia, su nombre quedó asociado a la controversia. Ahora, la expectativa está puesta en la decisión de la producción: si habrá algún tipo de sanción o si el episodio quedará como una más dentro de una edición que, desde el arranque, se muestra explosiva.