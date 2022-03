Guerra en el Frente de Todos: ¿Se puede complicar el acuerdo con el FMI?

En principio, Alberto Fernández parece desafiar las críticas de la vicepresidenta y confirmó en sus cargos a todos los ministros que le responden. Pero también evitó -por ahora- tomar la decisión de pedir la renuncia a alguno de los funcionarios que responden al kirchnerista Instituto Patria.

Como había anticipado A24.com, el plan del Presidente es resistir los embates del kirchnerismo que cuestionan el plan económico de Martín Guzmán, pero también evitar ser quien desate la batalla que pueda terminar de quebrar la coalición de Gobierno echando a algún funcionario que responde a La Cámpora.

"El acuerdo con el FMI sigue firme", dicen en el Gobierno

Martín Guzmán en el despacho de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

El ministro de Economía, Martín Guzmán y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fueron ratificados el fin de semana por el presidente Alberto Fernández y son los que ahora están a cargo de convocar a reuniones con empresarios y gremios para acordar medidas para intentar frenar la ola inflacionaria en el precio de los alimentos.

"Estamos al tanto de todas la cuestiones que se deliberan pero eso lo tienen que definir los líderes de la coalición", señalaron este lunes a A24.com fuentes cercanas a un importante ministro cercano a la Casa Rosada.

Tras ser ratificado por Alberto Fernández, Guzmán se mostró conforme con los términos de las negociaciones con el FMI y asegura que se van a poder cumplir las metas pautadas.

Según supo este portal, el viernes el ministro de Economía dialogó telefónicamente con los representantes del Fondo Julie Kozack y Luis Cubeddu quienes le garantizaron la prórroga del vencimiento de 2800 millones de dólares hasta que el viernes 25 de marzo el Board del FMI apruebe el acuerdo y prometieron desembolsar los primeros fondos del acuerdo, unos 9800 millones de dólares antes del 31 de marzo para evitar que el país caiga este martes en default.

Desde el Gobierno salieron a aclarar que "no está en riesgo el cumplimiento del acuerdo con el FMI" ya sea por las peleas internas como por los efectos económicos de la guerra en Ucrania y replicaron a las criticas de CFK: "somos un país que ya no puede vivir con lo nuestro, el libro de Aldo Ferrer que algunos consideran la biblia es un artefacto intelectual para una época ya no existe", dicen en el círculo chico de Alberto Fernández.

La interna en el Ministerio de Economía

Guzman Martinez.jpg

Los cortocircuitos entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía que responde al kirchnerismo, Darío Martínez, explotaron la semana pasada con la difusión de una dura carta del secretario de Energía en la que reclamaba a Guzmán aumento de partidas bajo la advertencia de desabastecimiento de gas, por la crisis en Ucrania.

La pelea interna puso en duda la capacidad del albertismo de poder gobernar ante los nuevos embates del kirchnerismo.

En el entorno de Alberto Fernández insistieron con que Guzmán sigue firme y atribuyeron la demoledora carta de Martínez a una "intencionalidad política" de desgastar al Ministro de Economía, por una cuestión presupuestaria que se hubiera podido resolver en una conversación a solas entre el secretario de Energía y el de Hacienda.

"Martínez tiene que recapacitar porque está preocupado por su futuro político. Quiere ser gobernador de Neuquén donde siempre gana el MPN y sabe que para ser candidato peronista deberá ganar la interna primero y la elección general contra el Movimiento Popular Neuquino que gobierna desde el retorno de la democracia. Darío Martínez la tiene dificilísima", desafían desde la Casa Rosada.

En el gabinete energético aseguran -con cierta malicia- que Guzmán, cuando deje de ser ministro, va a volver a la academia en alguna universidad de los Estados Unidos. En cambio reconocen que Darío Martínez quiere volver a Neuquén y sostener su futuro político. Un problema grave en el área energética podría derrumbar sus planes políticos.

Por otro lado, Martínez siente que jugó "bien" durante el debate por el acuerdo con el FMI: los diputados neuquinos que son cercanos a él votaron a favor; en el Senado Silvia Sapag se abstuvo, por lealtad al secretario. Seguramente hubiera votado en contra de no haber tenido su sombra.

Qué pasa con la convocatoria a empresarios y gremios para un acuerdo de precios

Kulfas Guzman Feletti Dominguez.jpeg

Otras dudas que circulaban este lunes en la Casa Rosada era la capacidad de convocatoria del Gobierno para una mesa económica y social con empresarios y gremios, que anunció el propio presidente para este martes.

La reunión podría demorarse para el transcurso de esta semana o las venideras, ya que hasta esta tarde no esta confirmada la reunión con empresarios y gremios por acuerdo de precios y salarios, luego de que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas -el encargado de organizar la convocatoria por orden de Alberto Fernández- este lunes protagonizó un duro encuentro con empresarios de la industria alimenticia y les reclamó que retrotraigan los precios a los primeros días de marzo, algo que generó rechazo de algunos sectores industriales y del campo.

"La convocatoria empieza mañana (por el martes), pero no tenemos confirmado que se concrete mañana mismo, podría ser los próximos días", señalaron fuentes de la Casa Rosada a este portal, luego de que Kulfas advirtiera que de no llegar a un acuerdo con los empresarios para que desacoplen los precios internacionales de los locales, el Gobierno está dispuesto a aplicar la temida ley de abastecimiento, que implica una intervención lisa y llana del Estado a las empresas y sus procesos de producción y exportación.