Deportes
Franco Colapinto
POLÉMICA

Un piloto de la F1 disparó contra Franco Colapinto y el argentino no se quedó callado: "Fue..."

Un importante piloto de la Fórmula 1 disparó contra Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Las Vegas y el argentino no dudó en responder. ¿Qué se dijeron?

Un piloto de la F1 disparó contra Franco Colapinto y el argentino no se quedó callado: Fue...

A pocos días del Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo de tensión mediática. El protagonista fue Lance Stroll, piloto de Aston Martin, quien lanzó una frase durísima contra Franco Colapinto después de que el argentino lo acusara de manejar de manera peligrosa en las últimas carreras.

Leé también Un famoso piloto de la F1 elogió a Franco Colapinto en Alpine: "Puso a Gasly bajo presión"
Un famoso piloto de la F1 destacó la actuación de Franco Colapinto en Alpine
image

(Foto: AP)

El conflicto comenzó semanas atrás, durante el Gran Premio de México. Allí, Colapinto expresó su fastidio tras una maniobra al límite: “Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo”.

Las declaraciones del piloto de Alpine resonaron con fuerza en el paddock, pero el conflicto no quedó ahí. En Brasil, la polémica se encendió aún más cuando Stroll protagonizó un toque con Gabriel Bortoleto en la primera vuelta de la carrera.

Colapinto, que venía justo detrás de la acción, fue todavía más enfático: “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi contra el muro”.

Según Motorsport, esos dichos recorrieron rápidamente los medios europeos y encendieron la polémica.

Qué respondió Lance Stroll y por qué sus frases generaron tanto ruido

Al ser consultado por esas declaraciones, Stroll no ocultó su enojo. En diálogo con la prensa, volvió a apuntar contra el argentino con frases que generaron revuelo inmediato.“Escuché sobre eso. No sé… tal vez está frustrado y enojado con la vida”, dijo, molesto.

El canadiense incluso subestimó el presente deportivo de Colapinto: “No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”.

Cuando los periodistas le aclararon que el argentino aún no sumó unidades, Stroll remató con ironía: “Tiene cero puntos. Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar algunos puntos este año”.

Sin embargo, el piloto de Aston Martin no se quedó ahí y lanzó otra frase fuerte para cerrar su descargo: “No sorprende. Tal vez está frustrado con su temporada y con no estar donde quiere estar”.

Sus declaraciones encendieron un incendio mediático justo en la previa de un fin de semana clave, donde cada movimiento es amplificado por el contexto: Las Vegas, luces, presión y cámaras en todos los rincones.

Qué dijo Franco Colapinto tras el cruce

Consciente de la repercusión y del tono que había tomado el ida y vuelta, Colapinto eligió bajar el volumen y pedir disculpas. Según Motorsport, el argentino aclaró que sus palabras habían sido producto del momento: “Fue un comentario en caliente después de la carrera. Estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, disculpas si lo afectó. Estaba muy caliente después de la carrera y espero que esté todo bien entre nosotros”.

Además, destacó que ambos tienen historial de maniobras intensas: “Hemos pasado mucho tiempo juntos en las carreras, estuvimos muy cerca y tuvimos algunas peleas ajustadas”.

Cómo impacta este cruce en la previa de Las Vegas

Si bien estas tensiones no afectan directamente la competencia, sí condicionan el ambiente: la prensa está encima, el clima es más espeso y cada maniobra entre ambos pilotos será observada al detalle. Para Colapinto, en pleno año de aprendizaje en Alpine, el desafío también está en cómo manejar la presión mediática en plena construcción de su carrera.

El Gran Premio de Las Vegas ya tenía condimentos propios. Ahora, suma un duelo verbal que promete seguir dando que hablar.

Horarios del Gran Premio de Las Vegas 2025

Jueves 20 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 01:00
  • Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

  • Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

  • Carrera: 01:00

*Horarios de la Argentina

