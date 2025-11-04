Guillermo Francos se despidió de la Jefatura de Gabinete: "Gracias y hasta siempre"

Reconfiguración del Gabinete de Javier Milei
La salida de Francos se enmarca en la reestructuración del Gabinete nacional impulsada por el presidente Javier Milei, como parte de una nueva etapa política dentro del Poder Ejecutivo.
Francos evitó hacer referencias a eventuales tensiones internas y optó por un mensaje conciliador y de cierre de ciclo, en el que puso el foco en su experiencia al frente de la coordinación del Gobierno.
El dirigente había asumido la Jefatura de Gabinete tras la salida de Nicolás Posse, consolidando un perfil dialoguista dentro del equipo presidencial.
Adorni y Francos se reunieron en Casa Rosada
Tras renunciar el viernes a la jefatura de Gabinete después de un año y medio de gestión con el presidente Javier Milei, Guillermo Francos volvió este martes a la Casa Rosada para reunirse con su sucesor, Manuel Adorni para “coordinar la transición de los temas y proyectos vinculados a su cartera”.
Durante el encuentro, “dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso", informó el gobierno en un breve comunicado oficial.
"Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado. Fin.", se despidió Adorni en un posteo en la red X junto a una foto abrazado con Francos.