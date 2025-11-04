En vivo Radio La Red
Guillermo Francos se despidió de la Jefatura de Gabinete: "Gracias y hasta siempre"

El ex funcionario publicó un video y un mensaje en redes sociales en el que destacó el trabajo de su equipo durante su paso por el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete.

El jefe de Gabinete saliente, Guillermo Francos, se despidió este martes del cargo con un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, donde valoró la tarea de su equipo y realizó un balance de su gestión. “Gracias y hasta siempre”, escribió el funcionario, acompañado de un video en el que se lo ve recibiendo una ovación de sus colaboradores.

Francos recordó su paso tanto por el Ministerio del Interior como por la Jefatura de Gabinete de Ministros, cargos que ocupó durante la administración de Javier Milei. “Hoy me despedí del equipo que me acompañó durante mi gestión, primero como ministro del Interior y posteriormente como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, expresó.

En su publicación, el ex ministro coordinador agradeció a sus colaboradores por “el profesionalismo, compromiso y dedicación” demostrados a lo largo de su gestión. “Hicieron posible el cumplimiento de nuestras responsabilidades, como también del plan de gobierno que llevamos adelante”, sostuvo Francos.

El video que acompañó su mensaje muestra un ambiente distendido y aplausos por parte del personal que trabajó con él en los últimos meses.

Reconfiguración del Gabinete de Javier Milei

La salida de Francos se enmarca en la reestructuración del Gabinete nacional impulsada por el presidente Javier Milei, como parte de una nueva etapa política dentro del Poder Ejecutivo.

Francos evitó hacer referencias a eventuales tensiones internas y optó por un mensaje conciliador y de cierre de ciclo, en el que puso el foco en su experiencia al frente de la coordinación del Gobierno.

El dirigente había asumido la Jefatura de Gabinete tras la salida de Nicolás Posse, consolidando un perfil dialoguista dentro del equipo presidencial.

Adorni y Francos se reunieron en Casa Rosada

Tras renunciar el viernes a la jefatura de Gabinete después de un año y medio de gestión con el presidente Javier Milei, Guillermo Francos volvió este martes a la Casa Rosada para reunirse con su sucesor, Manuel Adorni para “coordinar la transición de los temas y proyectos vinculados a su cartera”.

Durante el encuentro, “dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso", informó el gobierno en un breve comunicado oficial.

"Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado. Fin.", se despidió Adorni en un posteo en la red X junto a una foto abrazado con Francos.

