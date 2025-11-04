Guillermo Francos se despidió de la Jefatura de Gabinete: "Gracias y hasta siempre"

Embed

Reconfiguración del Gabinete de Javier Milei

La salida de Francos se enmarca en la reestructuración del Gabinete nacional impulsada por el presidente Javier Milei, como parte de una nueva etapa política dentro del Poder Ejecutivo.

Francos evitó hacer referencias a eventuales tensiones internas y optó por un mensaje conciliador y de cierre de ciclo, en el que puso el foco en su experiencia al frente de la coordinación del Gobierno.

Embed GRACIAS Y HASTA SIEMPRE!

Hoy me despedí del equipo que me acompañó durante mi gestión, primero como Ministro del Interior y posteriormente como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Les agradecí su profesionalismo, compromiso y dedicación que hicieron posible el… pic.twitter.com/qPAfv0VIhN — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 4, 2025

El dirigente había asumido la Jefatura de Gabinete tras la salida de Nicolás Posse, consolidando un perfil dialoguista dentro del equipo presidencial.

Adorni y Francos se reunieron en Casa Rosada

Tras renunciar el viernes a la jefatura de Gabinete después de un año y medio de gestión con el presidente Javier Milei, Guillermo Francos volvió este martes a la Casa Rosada para reunirse con su sucesor, Manuel Adorni para “coordinar la transición de los temas y proyectos vinculados a su cartera”.

Durante el encuentro, “dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso", informó el gobierno en un breve comunicado oficial.

Embed Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado.



Fin. pic.twitter.com/2xu2s1Fh5T — Manuel Adorni (@madorni) November 4, 2025

"Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado. Fin.", se despidió Adorni en un posteo en la red X junto a una foto abrazado con Francos.