El deseo de Franco Colapinto para el GP de Las Vegas: qué espera el piloto argentino en el cierre del año

Cómo vive Colapinto su regreso a Las Vegas

La del 2025 será la segunda participación del piloto en este circuito urbano que atraviesa el famoso Strip. Su debut allí, el año pasado con Williams, no fue sencillo: sufrió un golpe fuerte en la clasificación, aunque logró recomponerse y finalizar el domingo con un P14 que dejó buenas sensaciones.

“Tengo muchas ganas de poder comenzar la temporada juntos el próximo año, pero antes de eso tenemos las últimas tres carreras de este año, comenzando con este fin de semana en Las Vegas”, sostuvo. Y agregó sobre el trazado: “El circuito es definitivamente uno de los puntos culminantes de la temporada y no muchos pilotos en la historia pueden decir que han corrido por el famoso Strip de Las Vegas, por lo que es emocionante regresar por segundo año consecutivo”.

Qué desafíos presenta el GP de Las Vegas 2025

Las temperaturas serán un factor determinante. Con la competencia disputándose en horario nocturno y en pleno desierto, los cambios bruscos de clima pueden complicar la puesta a punto. “Las condiciones serán un desafío. Con el calendario y el descenso de las temperaturas en el desierto, sin duda influiremos en nuestra preparación. Intentaremos concentrarnos y sacar el máximo provecho del fin de semana a medida que nos acercamos a la recta final de la temporada”, adelantó.

Horarios del GP de Las Vegas (Argentina)

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00

Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre