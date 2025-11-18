En vivo Radio La Red
El deseo de Franco Colapinto para el GP de Las Vegas: qué espera el piloto argentino en el cierre del año

Franco Colapinto anticipó el desafío que se viene en el Gran Premio de Las Vegas y reveló qué necesita Alpine para cerrar la temporada con sensaciones positivas tras su actuación en Brasil.

La Fórmula 1 retoma la actividad después de una breve pausa y pone el foco en el Gran Premio de Las Vegas, una de las citas más llamativas del calendario. Será la antepenúltima carrera de la temporada 2025 y llega en un momento clave para Franco Colapinto, quien no solo atraviesa un presente de consolidación en Alpine, sino que también acaba de confirmar su continuidad con el equipo para 2026. En la previa del evento en Estados Unidos, el piloto argentino habló de sus expectativas y reveló cuál es su mayor deseo para este fin de semana.

“El fin de semana en São Paulo fue un desafío para mi lado del garaje, pero fue bueno tener un paquete más competitivo y uno que estuviera en la lucha por los puntos, como lo hizo Pierre tanto en el Sprint como en el Gran Premio”, expresó Colapinto en declaraciones a la web oficial de Alpine. Aquella actuación del conjunto francés en Brasil dejó la sensación de un avance técnico que ahora esperan sostener y profundizar.

Qué necesita Alpine para mejorar en Las Vegas

Colapinto fue claro al momento de hablar sobre el próximo compromiso: su objetivo es que Alpine pueda ofrecerle un auto más consistente para competir en una pista tan particular como la de Las Vegas. “Tenemos mucho que aprender. Esperamos poder aprovechar para las últimas tres carreras, ya que sería bueno tener una sensación similar en el coche que en Brasil”, afirmó.

El argentino sabe que el trazado estadounidense exige un equilibrio delicado entre velocidad final y estabilidad en frenadas, un punto que fue crítico para Alpine durante varias fechas del año. La referencia positiva de Interlagos, donde Pierre Gasly pudo pelear por puntos en ambas pruebas, alimenta la ilusión.

Cómo vive Colapinto su regreso a Las Vegas

La del 2025 será la segunda participación del piloto en este circuito urbano que atraviesa el famoso Strip. Su debut allí, el año pasado con Williams, no fue sencillo: sufrió un golpe fuerte en la clasificación, aunque logró recomponerse y finalizar el domingo con un P14 que dejó buenas sensaciones.

“Tengo muchas ganas de poder comenzar la temporada juntos el próximo año, pero antes de eso tenemos las últimas tres carreras de este año, comenzando con este fin de semana en Las Vegas”, sostuvo. Y agregó sobre el trazado: “El circuito es definitivamente uno de los puntos culminantes de la temporada y no muchos pilotos en la historia pueden decir que han corrido por el famoso Strip de Las Vegas, por lo que es emocionante regresar por segundo año consecutivo”.

Qué desafíos presenta el GP de Las Vegas 2025

Las temperaturas serán un factor determinante. Con la competencia disputándose en horario nocturno y en pleno desierto, los cambios bruscos de clima pueden complicar la puesta a punto. “Las condiciones serán un desafío. Con el calendario y el descenso de las temperaturas en el desierto, sin duda influiremos en nuestra preparación. Intentaremos concentrarnos y sacar el máximo provecho del fin de semana a medida que nos acercamos a la recta final de la temporada”, adelantó.

Horarios del GP de Las Vegas (Argentina)

Jueves 20 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 01:00

  • Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

  • Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

  • Carrera: 01:00

