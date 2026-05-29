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La sospecha que rodea al choque en el que murieron dos policías de Santa Fe

Un semirremolque estaba sin la señalización adecuada al momento del impacto contra el patrullero dejando además el saldo de dos heridos. Buscan determinar la dinámica del siniestro.

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El siniestro se produjo en la Ruta 98 (Foto: Policía de Santa Fe).

El siniestro se produjo en la Ruta 98 (Foto: Policía de Santa Fe).

Dos efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe murieron y otros dos resultaron gravemente heridos tras un violento choque ocurrido durante la madrugada en la ruta provincial 98, a la altura del departamento Vera. La principal hipótesis apunta a que el automóvil oficial en el que viajaban impactó contra la parte trasera de un acoplado detenido sobre la banquina, que presuntamente no estaba señalizado.

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El trágico accidente ocurrió poco después de las 3 de la mañana, entre los kilómetros 55 y 56 de la ruta que conecta las ciudades de Vera y Tostado. Los investigadores buscan determinar las condiciones en las que se produjo el siniestro y si existieron irregularidades en la ubicación y señalización del semirremolque involucrado.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Milena Martinucci, de 44 años, y Pablo Mansilla, de 49, ambos integrantes de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Martinucci murió en el lugar del impacto, mientras que Mansilla falleció horas después, alrededor de las 9.30, como consecuencia de las graves heridas sufridas.

En tanto, los otros dos ocupantes del vehículo oficial, Gastón Carruega y Diego Farías, de 30 años, permanecen internados en estado delicado.

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El vehículo quedó incrustado en la parte trasera del camión: fallecieron dos policías (Policía de Santa Fe)

El vehículo quedó incrustado en la parte trasera del camión: fallecieron dos policías (Policía de Santa Fe)

Los cuatro agentes se trasladaban a bordo de un Renault Logan oficial de la PDI con destino a la ciudad de Avellaneda, donde debían participar de un allanamiento vinculado a una causa por microtráfico de estupefacientes.

La clave de la investigación: el acoplado detenido sobre la ruta

La fiscalía intenta reconstruir la mecánica del accidente y determinar si el acoplado contra el que chocó el vehículo policial cumplía con las medidas de seguridad exigidas.

Según las primeras informaciones, el semirremolque se encontraba detenido sobre la banquina sur debido a un desperfecto mecánico, mientras que el camión Ford que lo transportaba estaba estacionado a varios metros de distancia.

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer si el acoplado contaba con balizas, luces o elementos reflectivos que advirtieran su presencia durante la noche.

El subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad provincial, Sebastián Montenote, aseguró que la información preliminar indica que el remolque "no estaba señalizado". Además, remarcó que los peritos trabajan para determinar con precisión cómo ocurrió el impacto.

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Mapa del lugar del accidente fatal. (Foto: Maps)

Mapa del lugar del accidente fatal. (Foto: Maps)

Pericias y operativo en la ruta

Tras el accidente, personal del Área Científica de la PDI llegó al lugar para realizar las primeras pericias por orden de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación.

Las autoridades ordenaron la identificación de testigos, informes médicos sobre los heridos y estudios accidentológicos para esclarecer las circunstancias del hecho. También se investiga la responsabilidad del conductor del camión, un hombre oriundo de la provincia del Chaco.

En la zona trabajaron efectivos de la Guardia Rural Los Pumas, agentes de la Unidad Regional XIX de Vera, bomberos, personal sanitario, Seguridad Vial y especialistas en accidentología. Durante varias horas, el tránsito permaneció restringido y con circulación reducida.

Otro golpe para Santa Fe: murió un agente que escoltaba un traslado de órganos

La tragedia de Vera ocurrió apenas horas después de otro hecho que enluta a la fuerza provincial.

La Unidad Regional I de Santa Fe rindió homenaje al suboficial Daniel Gustavo Velozo, de 23 años, quien murió tras sufrir un accidente de tránsito mientras participaba de un operativo para escoltar una ambulancia que trasladaba órganos hacia el aeropuerto de Rosario.

El joven policía circulaba en motocicleta cuando colisionó contra un automóvil en la zona de Tribunales. Su fallecimiento generó una profunda conmoción dentro de la fuerza, que despidió sus restos con un emotivo cortejo acompañado por patrulleros y motocicletas policiales.

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