Guillermo Francos rechazó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios: "Es una operación política"

I7FS2RFNRFFZBACPWODOQ7554M Guillermo Francos y Karina Milei, en una imagen de archivo.

A su vez, para Francos, la coordinación temporal de estos últimos sucesos evidencia la existencia de una maniobra premeditada. “En menos de veinticuatro horas se hicieron todas estas cosas casi simultáneamente, lo que demuestra que hay una operación armada para hacerlo”, declaró.

Por lo que describió la secuencia de hechos que rodearon la aparición de los audios: primero, la difusión por streaming de conversaciones atribuidas al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnolo; luego, la mención en la Cámara de Diputados por parte del legislador Leandro Santoro y, casi en simultáneo, el inicio de una acción judicial a cargo del abogado José Manuel Ubeira, representante de Cristina Kirchner.

Para el jefe de Gobierno las grabaciones son un hecho “grave”

Al ser consultado sobre el origen de las grabaciones, Francos admitió que, si los audios provinieran del interior de la Casa Rosada, representaría una cuestión “grave” y “sin precedente”, tanto si el responsable fuera un funcionario como un visitante. El jefe de Gabinete anticipó que el incidente será investigado por los servicios de inteligencia y la justicia, y confió en que se esclarezcan los hechos rápidamente.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios atribuidos a Karina Milei publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

spagnuolo El ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnolo.

Francos abordó el tema de la violencia política en Buenos Aires

Por otro lado, Francos abordó el tema de la violencia política en Buenos Aires y otras provincias, mencionando episodios recientes en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes. Según su análisis, estos hechos reflejan la “intransigencia” de algunos sectores sociales y políticos para aceptar el proceso de debate democrático.

En ese contexto, el funcionario cuestionó la actitud del intendente Federico Otermín (Lomas de Zamora), señalando antecedentes de escándalos en la gestión local y prácticas que, a su juicio, perjudican el debate serio sobre el futuro del país.

acto de milei en lomas de zamora Milei antes de ser agredido en Lomas de Zamora.

Respecto al impacto político de la investigación judicial sobre posibles hechos de corrupción en el Gobierno, Francos sostuvo que los sondeos muestran un "respaldo consolidado a La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones”.

A su vez, reconoció que el oficialismo es una fuerza sin la estructura territorial del kirchnerismo o el peronismo, pero consideró que la ciudadanía “está cansada de todo eso” y se inclina por alternativas de cambio. El jefe de Gabinete destacó que la expectativa oficial es alcanzar buenos resultados tanto a nivel provincial como nacional, de acuerdo a los datos de encuestas a los que tuvo acceso.