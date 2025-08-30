Conversaciones íntimas en la Casa Rosada en la semana más tensa desde que Milei llegó al poder

La investigación por presunta corrupción sumó el viernes un nuevo capítulo, cuando la Justicia Federal ordenó allanamientos simultáneos en todas las sedes de la ANDIS y en la droguería Suizo Argentina.

Santiago Caputo afiliado a La Libertad Avanza junto a Milei y Karina. Foto LLA.avif

Clima denso en Casa Rosada en la previa a las elecciones bonaerenses

El clima denso se apropió toda la semana de los despachos y pasillos de la Casa Rosada por los rumores de que en cualquier momento pueden aparecer nuevos audios e incluso videos que comprometan al círculo íntimo del presidente y su hermana, Karina Milei. Al punto que el asesor presidencial, Santiago Caputo tuvo que faltar a la reunión de coordinación de la campaña electoral.

En el Gobierno ahora dicen que no van a denunciar a Spagnuolo, pero prometen “colaborar” con la justicia aportando todos los detalles de contrataciones, compras y lo relativo a los funcionarios, que surjan de la auditoría que ya comenzó el ministro de Salud.

“No vamos a presentar una denuncia, si vamos a aportar todo lo que pida la justicia y el resultado de la auditoría”, dijo a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada el viernes, mientras se producían los nuevos allanamientos ordenados por el juez Casanello, mediante la policía de la Ciudad.

Lule Menem ratificado y la hipótesis del Gobierno sobre los audios

Martín y Eduardo Lule Menem. los dos hombres más cercanos en el armado político de Javier y Karina Milei. Foto Redes..jpg

Por primera vez desde una semana, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, se dejó ver ingresando a su despacho del primer piso de la Casa Rosada, aunque evitó formular comentarios sobre la causa que lo involucra. Desde el círculo más cercano a Javier Milei lanzaron una hipótesis: “Spagnuolo miente. Es víctima de una persona de su entorno que lo grabó y vendió el material. Lo usaron para llevarse puesto a alguien del gobierno”, plantean

Recién después de lanzada esa hipótesis, Javier Milei, después de una semana de hermético silencio, salió a hablar del tema y calificó como “una mentira total” y una “operación política del kirchnerismo” los audios de su amigo Spagnuolo.

Aunque nadie quiere darlo como una certeza comprobada, en algunos sectores del Gobierno imaginan a la diputada Marcela Pagano como la mujer que habría grabado los audios.

En el Gobierno sospechan de la diputada que llegó al Congreso por las listas de LLA gracias a su cercanía con Javier Milei, y la vinculan con una operación del Kirchnerismo, luego de que en una misma semana renunciara al bloque oficialista para conformar el nuevo bloque “Coherencia” con otros libertarios.

Milei cierra la campaña bonaerense en Moreno y hay dudas por Karina

Javier Milei con karina Milei y José Luis Espert, en Olivos, el miércoles tras ser evacuados por pedradas durante la caravana de campaña en Lomas de Zamora. Foto Javier Milei en X.

En ese clima, Karina Milei evaluaba hasta último momento si convenía su participación o no de los últimos actos de campaña este sábado en el interior bonaerense o viajar a Corrientes para acompañar a sus candidatos de LLA. El viernes se filtraba otro polémico audio de una mujer, que algunos medios atribuían a Karina.

Según se definió en una reunión de la mesa electoral de LLA el viernes en Casa Rosada, no cambiará la estrategia de en territorio bonaerense.

“Si cambiamos la actividad por un par de piedras, la gente que tiene que caminar la calle no va a confiar a nosotros, y a nosotros nos sobran los huevos”, dijo a A24.com uno de los principales referentes bonaerenses de LLA, que puso en duda la participación de Karina Milei en el acto este sábado en Olavarría.

De acuerdo a lo decidido el viernes en Casa Rosada, la agenda de campaña de LLA sigue así:

Sábado en Azul, estarán los candidatos a diputados provinciales, Guillermo Montenegro (quinta sección electoral), Alejandro Boondarenko (tercera), el ministro Federico Sturzenegger y el jefe de LLA y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja en un acto preparado con un formato cerrado en el polideportivo local, con unos 400 vecinos sentados en sillas, y los candidatos respondiendo preguntas.

estarán los candidatos a diputados provinciales, Guillermo Montenegro (quinta sección electoral), Alejandro Boondarenko (tercera), el ministro Federico Sturzenegger y el jefe de LLA y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja en un acto preparado con un formato cerrado en el polideportivo local, con unos 400 vecinos sentados en sillas, y los candidatos respondiendo preguntas. Sábado en Olavarría prepararon una caminata por el centro de la ciudad, con un acto final cerrado en un polideportivo con un escenario y capacidad para unos 700 militantes. El lunes habrá otro acto de LLA en Tandil con Martín Menem y Montenegro.

prepararon una caminata por el centro de la ciudad, con un acto final cerrado en un polideportivo con un escenario y capacidad para unos El con Martín Menem y Montenegro. Miércoles 3 de septiembre en Moreno. Cierre de campaña bonaerense presidido por Javier Milei en un estadio cerrado de Villa Angela, partido de Moreno, con todo el gabinete y los candidatos.

Tras el cierre de campaña, Milei vuelve a viajar a Estados Unidos, con agenda en distintos eventos empresarios y espectáculos:

El jueves 4 en Los Ángeles y el viernes 5 en Las Vegas, mientras que tiene programado el regreso a Buenos Aires para el sábado 6 para monitorear de cerca el resultado de las elecciones bonaerenses.

Después de las elecciones bonaerenses, en las que, según sondeos que maneja la Casa Rosada, LLA perdería por entre 5 y 8 puntos en el principal bastión electoral del kirchnerismo, Milei partirá en una nueva gira a España, y cuando regrese, comenzará la campaña nacional de cara al 26 de octubre, con un acto semanal con ejes temáticos, en cada sección electoral.