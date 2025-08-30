Nueva denuncia contra Diego Spagnuolo en Córdoba: de qué lo acusan

diego-spagnuolo-eduardo-lule-menem-karina-milei-martin-menem-y-romina-diez-en-una-foto-previa-a-que-estallara-el-escandalo-de-las-coimas-foto-captura-de-x-dspagnuolook-RTK52LYPZBA7TIUVDZDN4PNPFQ Diego Spagnuolo, Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei, Martín Menem y Romina Diez en una foto previa a que estallara el escándalo de los audios. (Foto: captura de X /@dspagnuolo_ok).

Pese a ello, afirmó que la ANDIS siguió aplicando auditorías médicas sobre personas que ya tenían Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin contar con un marco legal válido.

Reclamos por la suspensión de pensiones

Olmos advirtió que uno de los puntos más graves fue la falta de notificación fehaciente a los beneficiarios, especialmente en el interior del país. “Las personas no se enteran y no pueden asistir a las revisaciones médicas. A partir de la aparición de los audios, se ve un armado sistemático para dar de baja masivamente pensiones y cerrar números fiscales”, señaló el abogado.

Por ese motivo, solicitó al fiscal una medida cautelar para que se restablezca el pago de las pensiones hasta que las auditorías se realicen “de manera normal y legal”.

El trasfondo político del caso

La denuncia en Córdoba se suma a la investigación nacional por los audios de Spagnuolo, en los que se lo escucha hablar del presunto cobro de coimas y mencionar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, dirigente de extrema confianza del oficialismo.

El caso generó fuerte repercusión política y derivó en una crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad, con múltiples allanamientos y reclamos de transparencia en la administración de las pensiones.