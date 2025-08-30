En vivo Radio La Red
Política
Diego Spagnuolo
Córdoba
Investigación

Nueva denuncia contra Diego Spagnuolo en Córdoba: de qué lo acusan

La presentación fue realizada por el abogado Pablo Olmos ante la Justicia Federal y recayó en la Fiscalía Federal 1, a cargo de Enrique Senestrari.

Diego Spagnuolo está en el epicentro de una tormenta política. 

En medio del escándalo por los audios filtrados donde el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, habla de presuntas coimas que involucran a funcionarios cercanos a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, ahora se conoció una nueva denuncia judicial en Córdoba. Lo acusan de los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

Leé también Sebastián Casanello prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad
Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. (Foto: AND)

La presentación fue realizada por el abogado Pablo Olmos ante la Justicia Federal y recayó en la Fiscalía Federal 1, a cargo de Enrique Senestrari. El letrado lo acusa por los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

Según explicó Olmos en diálogo con Radio Con Vos, la acusación apunta a que Spagnuolo habría montado un aparato para rechazar de manera sistemática las pensiones por discapacidad que estaban bajo proceso de revisión.

El abogado sostuvo que en enero se modificaron los estándares del sistema Baremo, utilizado para evaluar el grado de invalidez laboral y otorgar las pensiones no contributivas, aunque en mayo esa resolución fue derogada.

Diego Spagnuolo, Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei, Mart&iacute;n Menem y Romina Diez en una foto previa a que estallara el esc&aacute;ndalo de los audios. (Foto: captura de X /@dspagnuolo_ok).

Diego Spagnuolo, Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei, Martín Menem y Romina Diez en una foto previa a que estallara el escándalo de los audios. (Foto: captura de X /@dspagnuolo_ok).

Pese a ello, afirmó que la ANDIS siguió aplicando auditorías médicas sobre personas que ya tenían Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin contar con un marco legal válido.

Reclamos por la suspensión de pensiones

Olmos advirtió que uno de los puntos más graves fue la falta de notificación fehaciente a los beneficiarios, especialmente en el interior del país. “Las personas no se enteran y no pueden asistir a las revisaciones médicas. A partir de la aparición de los audios, se ve un armado sistemático para dar de baja masivamente pensiones y cerrar números fiscales”, señaló el abogado.

Por ese motivo, solicitó al fiscal una medida cautelar para que se restablezca el pago de las pensiones hasta que las auditorías se realicen “de manera normal y legal”.

El trasfondo político del caso

La denuncia en Córdoba se suma a la investigación nacional por los audios de Spagnuolo, en los que se lo escucha hablar del presunto cobro de coimas y mencionar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, dirigente de extrema confianza del oficialismo.

El caso generó fuerte repercusión política y derivó en una crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad, con múltiples allanamientos y reclamos de transparencia en la administración de las pensiones.

