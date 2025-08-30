Vanina Escudero se sinceró sobre el fuerte distanciamiento que tuvo con su hermana, Silvina: "No es lindo"

Embed

Cuál fue el motivo de la pelea de Vanina y Silvina Escuero y cómo lograron reconciliarse

En 2024, Silvina y Vanina Escudero atravesaron un momento difícil en su relación como hermanas, con peleas que las mantuvieron sin hablarse durante varios meses. Sin embargo, tras ese periodo de distancia, lograron reconstruir su vínculo.

En este marco y entre tantos programas que tuvieron su palabra, Vanina habló con Intrusos (América) sobre lo que realmente sucedió entre ellas. "Hablamos y está todo muy bien", aseguró, destacando que a través del diálogo pudieron escucharse y acercarse para resolver los conflictos pendientes.

Además, agregó: “Quiero dejar los detalles para nuestra intimidad, me parece que este año pasaron muchas cosas y está bueno preservar la familia, a la gente que es constante en tu vida. Con los detalles se generan rispideces y discusiones que no tienen sentido".

Sin embargo, Vanina aclaró que la distancia no tuvo que ver con cuestiones económicas: "No fue por dinero. Dieron todos los motivos habidos y por haber por los cuales podríamos haber tenido una distancia y la realidad es que nunca salieron a la luz".

"Hoy estamos tan bien que no sé si tengo ganas de ponerme a revolver cosas que no suman. De todas las cosas que se dijeron muchas no estuvieron buenas y no tienen que ver con la realidad. Entiendo que son las reglas del juego, pero a veces las cosas que se dicen son terribles y no sé de dónde nacen", destacó la bailarina en aquella nota que dio en diciembre 2024, donde dejó en claro que la relación actual con su hermana era buena y que no tienía intención de ahondar en conflictos del pasado.