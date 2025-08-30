A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Recordado episodio

Vanina Escudero se sinceró sobre el fuerte distanciamiento que tuvo con su hermana, Silvina: "No es lindo"

Durante su programa, Mirtha Legrand no perdió la oportunidad de preguntarle a Vanina Escudero sobre la pelea con su hermana Silvina, un conflicto que fue ampliamente comentado en los medios a lo largo de 2024.

30 ago 2025, 23:32
Vanina Escudero se sinceró sobre el fuerte distanciamiento que tuvo con su hermana, Silvina: No es lindo
Vanina Escudero se sinceró sobre el fuerte distanciamiento que tuvo con su hermana, Silvina: No es lindo

Vanina Escudero se sinceró sobre el fuerte distanciamiento que tuvo con su hermana, Silvina: "No es lindo"

Vanina Escudero participó del programa La Noche de Mirtha (El Trece) este sábado 30 de agosto y, entre otros temas, recordó la fuerte pelea que tuvo con su hermana Silvina en 2024, que las mantuvo varios meses sin hablarse y que acaparó la atención de todos los medios.

Legrand, astuta, no dudó en preguntarle sobre este asunto recurrente en el último tiempo en los medios: ¿cómo fue estar peleada con tu hermana? La charla se dio en el marco de un encuentro con otros invitados como Claribel Medina, Jésica Bossi, Fredy Villarreal y Diego Cabot, donde también se habló de su vida personal y sus hijos.

"Sabía que me ibas a preguntar de eso", le dijo Vanina a Mirtha, bromeando. Pese a esa primera a respuesta, no dudó en explicar y asegurar que más allá de lo que ocurrió, se quieren mucho: "Fue de público conocimiento que estuvimos un tiempo distanciadas y las dos lo admitimos. Más allá de eso, el amor de hermanas y de familia siempre estuvo, por eso guardamos el respeto".

Además, dejó entrever que hubo ciertos códigos para no revelar detalladamente el motivo de la pelea y que siempre priorizaron el bienestar del círculo íntimo que las rodea. "Nunca quisimos hablar de lo que pasó, quedó entre nosotras. Las dos realmente le ponemos un valor a la familia, y más allá de las diferencias, pudimos subsanarlas y superarlas. No es lindo, obviamente. Duró unos meses, un momento de mucha exposición", expresó.

Embed

Cuál fue el motivo de la pelea de Vanina y Silvina Escuero y cómo lograron reconciliarse

En 2024, Silvina y Vanina Escudero atravesaron un momento difícil en su relación como hermanas, con peleas que las mantuvieron sin hablarse durante varios meses. Sin embargo, tras ese periodo de distancia, lograron reconstruir su vínculo.

En este marco y entre tantos programas que tuvieron su palabra, Vanina habló con Intrusos (América) sobre lo que realmente sucedió entre ellas. "Hablamos y está todo muy bien", aseguró, destacando que a través del diálogo pudieron escucharse y acercarse para resolver los conflictos pendientes.

Además, agregó: “Quiero dejar los detalles para nuestra intimidad, me parece que este año pasaron muchas cosas y está bueno preservar la familia, a la gente que es constante en tu vida. Con los detalles se generan rispideces y discusiones que no tienen sentido".

Sin embargo, Vanina aclaró que la distancia no tuvo que ver con cuestiones económicas: "No fue por dinero. Dieron todos los motivos habidos y por haber por los cuales podríamos haber tenido una distancia y la realidad es que nunca salieron a la luz".

"Hoy estamos tan bien que no sé si tengo ganas de ponerme a revolver cosas que no suman. De todas las cosas que se dijeron muchas no estuvieron buenas y no tienen que ver con la realidad. Entiendo que son las reglas del juego, pero a veces las cosas que se dicen son terribles y no sé de dónde nacen", destacó la bailarina en aquella nota que dio en diciembre 2024, donde dejó en claro que la relación actual con su hermana era buena y que no tienía intención de ahondar en conflictos del pasado.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Vanina Escudero Silvina Escudero Mirtha Legrand

Lo más visto