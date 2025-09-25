Guillermo Francos y Mauricio Macri coincidieron en un evento y reavivaron las versiones de acercamiento con Milei

Embed Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi (@KSAembassybue). Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés… pic.twitter.com/1aIqXlHR9v — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 25, 2025

En ese marco, según asistentes al encuentro, Macri remarcó que el rol del PRO es apoyar acuerdos con La Libertad Avanza (LLA), pese a las tensiones existentes. También se conversó sobre la agenda legislativa y, en particular, sobre el debate por los DNU: “En el Congreso, el desafío es cuidar el cambio y no apoyar ninguna propuesta del kirchnerismo que busque desestabilizar al Gobierno”, afirmó.

El cambiante vínculo con Milei

Macri aclaró que hace más de un año que no habla con Javier Milei, aunque se mostró dispuesto a reunirse: “Siempre estoy a disposición para ayudar a que el país encuentre el rumbo”.

En paralelo, la ministra de Seguridad y referente del PRO, Patricia Bullrich, insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo formal entre Macri y la Casa Rosada.

macri milei .jpg Milei y Macri no hablan desde hace más de un año.

El propio Milei también dejó la puerta abierta a un futuro entendimiento: “No estamos hablando, pero tampoco están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto”, dijo el Presidente.