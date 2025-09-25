Guillermo Francos y Mauricio Macri coincidieron en un evento y reavivaron las versiones de acercamiento con Milei

En medio de las especulaciones sobre un posible acercamiento entre el Gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró con el titular del PRO en un evento diplomático en la embajada de Arabia Saudita.
El jefe de Gabinete y el líder del PRO se cruzaron en la embajada de Arabia Saudita. Los políticos se limitaron a un “saludo cordial y respetuoso”, sin abordar otras cuestiones.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró con el expresidente Mauricio Macri, en medio de los rumores de un posible acercamiento del titular del PRO con el Gobierno. (Foto: Jefatura de Gabinete)
En medio de las especulaciones sobre un posible acercamiento entre el Gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró con el titular del PRO en un evento diplomático en la embajada de Arabia Saudita.
El encuentro se limitó a un “saludo cordial y respetuoso”, sin abordar cuestiones políticas. Sin embargo, la foto de Francos y Macri conversando animadamente no pasó desapercibida en el escenario político actual.
Francos expresó luego en su cuenta de X: “Participamos de la celebración por el 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi. Allí dialogamos sobre cooperación bilateral y mantuve un cordial intercambio con Mauricio Macri”.
El expresidente, que llevaba meses fuera del foco mediático, regresó con fuerza a la actividad política. Días atrás, reunió a los candidatos del PRO al Congreso en la sede del partido en Balcarce, donde destacó que la elección de octubre será “fundamental para fortalecer esta oportunidad”.
En ese marco, según asistentes al encuentro, Macri remarcó que el rol del PRO es apoyar acuerdos con La Libertad Avanza (LLA), pese a las tensiones existentes. También se conversó sobre la agenda legislativa y, en particular, sobre el debate por los DNU: “En el Congreso, el desafío es cuidar el cambio y no apoyar ninguna propuesta del kirchnerismo que busque desestabilizar al Gobierno”, afirmó.
Macri aclaró que hace más de un año que no habla con Javier Milei, aunque se mostró dispuesto a reunirse: “Siempre estoy a disposición para ayudar a que el país encuentre el rumbo”.
En paralelo, la ministra de Seguridad y referente del PRO, Patricia Bullrich, insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo formal entre Macri y la Casa Rosada.
El propio Milei también dejó la puerta abierta a un futuro entendimiento: “No estamos hablando, pero tampoco están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto”, dijo el Presidente.