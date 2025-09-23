Mauricio Macri encabezó una reunión del PRO y se refirió al momento del gobierno de Milei

Embed

"Estamos en un momento en el que hay que ser muy prudentes, muy respetuosos. El gobierno está enfrentando un desafío cambiario. Creo que tiene un equipo económico con gente que entiende de cómo sortear este problema, esta dificultad, con lo cual lo que tenemos que aportar es tranquilidad, porque, insisto, yo no soy de los que jamás apostó ni creyó en que cuanto peor, mejor. Porque el peor afecta a todos los objetivo", completó Macri.

Sobre Milei, aclaró: "Sí, hace más de un año que no hablamos, ni lo veo, ni lo veo. Pero la verdad es que el PRO siempre, y yo siempre estoy a disposición de ayudar".

Primer movimiento tras la derrota en Provincia

La reunión, convocada para las 10 de la mañana en la sede partidaria de la calle Balcarce, fue a puertas cerradas y significó el primer movimiento político de Macri tras la derrota electoral en territorio bonaerense. Allí, el PRO y La Libertad Avanza sellaron una alianza que ahora buscan consolidar en otras diez provincias y en la Capital.

El encuentro fue coordinado por el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, quien además encabeza la lista de senadores nacionales por Santiago del Estero dentro del frente Despierta Santiago. Según indicaron fuentes partidarias, no estaba previsto que Macri hablara, ya que el esquema incluía informes de cada distrito con balances de situación y proyecciones de campaña.

Desde la conducción del partido aclararon que el foco estaría puesto exclusivamente en el armado electoral, sin abrir debate sobre internas partidarias ni eventuales definiciones formales sobre el vínculo con La Libertad Avanza.

El pedido de Bullrich y el diálogo con el presidente

En los últimos días, la ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad, Patricia Bullrich, insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo entre Macri y la Casa Rosada, e incluso planteó la conveniencia de explicitar públicamente el acuerdo electoral entre ambas fuerzas.

Durante el fin de semana, el propio Javier Milei se refirió al vínculo con el expresidente. “No estamos hablando, pero tampoco es que están cerradas las puertas al diálogo. El otro día tuvo un gesto muy positivo hacia el presupuesto”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Las relaciones a veces se enfrían, a veces se profundizan. Yo creo que los desafíos que tiene enfrente Argentina requieren que todos los que estamos en contra del partido del Estado y del kirchnerismo y todos sus socios siniestros que se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo. Estamos todos juntos. Hay puentes”.