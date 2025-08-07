Karina Milei sobre la alianza con Mauricio Macri: "Es mucho más que un acuerdo electoral"

"Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país. Gracias al equipo del PRO, a Mauricio Macri, y a Cristian Ritondo. Vamos a transformar la Argentina", agradeció Karina Milei.

La comunicación oficial de la alianza

"La Libertad Avanza y Pro acordamos conformar una alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre en el ámbito de la Ciudad. Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023″, indicaron ambos partido esta mañana en un primer documento donde confirmaron la alianza.

El partido libertario logró conservar los primeros lugares en las listas mientras que el quinto y sexto quedaron para los candidatos del PRO, la fuerza que dominaba la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El documento no nombró ni a Mauricio Macri (líder del PRO) ni a Karin Milei (la estratega libertaria), pero sí definió cuál será su perfil de acción en el Congreso Nacional.

En uno de los puntos fundamentales, señaló que estarán unidos frente a iniciativas que vote la oposición y que suponen "volver a políticas que arruinaron al país".

“Dicho acuerdo implica además el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe económica y a la pobreza”.