Política
Karina Milei
Alianza
ALIANZA LLA Y PRO

Karina Milei sobre la alianza con Mauricio Macri: "Es mucho más que un acuerdo electoral"

La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires se había oficializado esta mañana pero la titular del partido libertario se expresó en redes sociales para reafirmar el acuerdo electoral que selló con Mauricio Macri.

Karina Milei celebró la alianza con el PRO en sus redes sociales. (Foto: archivo).

Leé también Tensas negociaciones entre LLA y el PRO: las exigencias de Karina Milei que dificultan una alianza en CABA para octubre
Tensas negociaciones entre el PRO y LLA para una alianza de cara a las elecciones nacionales de octubre. Foto: Mauricio y Jorge Macri en el centro de la polémica.

En un comunicado que compartió en redes sociales, la presidenta de La Libertad Avanza (LLA) indicó que "junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre".

"Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el presidente Javier Milei en diciembre del 2023", compartió la hermana del mandatario.

Karina Milei

Además, señaló que "la base de este acuerdo es el compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural, cada vez que la historia lo requiera, hasta el 2027". Respecto a la alianza entre LLA y el PRO remarcó que "es mucho más que un acuerdo electoral" y agregó que es la "confirmación de que ningún interés personal ni político está por encima de nuestro compromiso con el futuro de los argentinos".

"Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país. Gracias al equipo del PRO, a Mauricio Macri, y a Cristian Ritondo. Vamos a transformar la Argentina", agradeció Karina Milei.

La comunicación oficial de la alianza

"La Libertad Avanza y Pro acordamos conformar una alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre en el ámbito de la Ciudad. Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023″, indicaron ambos partido esta mañana en un primer documento donde confirmaron la alianza.

El partido libertario logró conservar los primeros lugares en las listas mientras que el quinto y sexto quedaron para los candidatos del PRO, la fuerza que dominaba la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El documento no nombró ni a Mauricio Macri (líder del PRO) ni a Karin Milei (la estratega libertaria), pero sí definió cuál será su perfil de acción en el Congreso Nacional.

En uno de los puntos fundamentales, señaló que estarán unidos frente a iniciativas que vote la oposición y que suponen "volver a políticas que arruinaron al país".

“Dicho acuerdo implica además el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe económica y a la pobreza”.

