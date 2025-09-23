Otro conflicto entre el Gobierno y el Congreso: qué dijo Francos sobre el pedido de moción de censura

¿Qué es la moción de censura contra el jefe de Gabinete?

Diputados nacionales de Encuentro Federal, encabezados por Oscar Agost Carreño, presentaron el lunes una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete. De esta manera, el ministro coordinador podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Para remover a Francos, si la oposición logra fundar razonablemente sus acusaciones, apenas necesitaría la mayoría absoluta de votos, un objetivo alcanzable.

guillermo-francos-diputados.webp Guillermo Francos, jefe de Gabinete (Foto: archivo).

Francos replicó las acusaciones de los diputados con otra acusación al Congreso por violar la Ley de Administración Financiera. Según explicó, “cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”.

Se trata del argumento que desde un principio viene esgrimiendo el Gobierno al momento en que la oposición empezó a debatir la ley de Discapacidad y otras normas vetadas por el presidente Javier Milei, que implican un aumento de gastos que la administración libertaria asegura no poder cumplir por falta de recursos presupuestarios.

Francos se defendió al señalar que desde el Ejecutivo “promulgamos la ley en término, como corresponde. El Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla. Pero la Ley 24.156, en su artículo 38, dice que cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”.

En declaraciones radiales, Francos sostuvo este martes que si no se hubiera suspendido la aplicación de la norma aprobada por el Congreso “me podían denunciar por incumplimiento de funcionario público, porque no estoy cumpliendo con el artículo 5.º de esta ley que dice que si no están las partidas la ley queda suspendida”.

A modo de estrategia, la Casa Rosada propone negociar las partidas de Discapacidad en la Ley de Presupuesto 2026 que comenzará a ser tratada este miércoles en Comisión de Presupuesto de Diputados, lo mismo que otras leyes vetadas por Milei, como el financiamiento universitario y la coparticipación automática de fondos ATN a las provincias.

Los argumentos de la oposición para pedir la destitución de Francos

bloque encuentro federal diputados pichetto massot.avif

“El Gobierno rompió el Estado de derecho”, sentenció el diputado Agost Carreño en la red social X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso.

La interpelación y moción de censura contra Francos lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.

Acusan a Francos no solo de incumplir la ley de Discapacidad y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, sino también por “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y “violar la división de poderes del Estado.

Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que “con el Decreto 681/2025, el Presidente (Javier Milei) incurre en nulidad absoluta”, ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”.

“La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse. La ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”, cerró Ferraro en X.