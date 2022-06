Guzmán destacó el crecimiento del empleo y cargó contra la oposición: "muestran una debilidad conceptual que alarma"

El flagelo de la inflación

Uno de los principales temas de la entrevista con el diario La Capital de Rosario fue el aumento constante de los precios y cómo eso afecta a las economías hogareñas. “Países donde no había hoy tienen inflación de dos dígitos”, aseguró Martín Guzmán, y explicó: “Aquí se presenta una situación en la cual, si el camino para atacar la inflación es solamente suba de la tasa de interés, eso va a generar problemas porque las economías desaceleran. Y en un mundo donde la desigualdad ha crecido, a diferencia de la Argentina, eso generaría grandes problemas, sociales y de inestabilidad política y económica".

5e2714cd7d846_900.jpg

En tal sentido, responsabilizó a lo ocurrido en el mundo económico a lo que acontece en el escenario internacional producto de la invasión rusa a Ucrania. Para el ministro, la guerra generó “un problema de mayor inestabilidad financiera global”, aunque destacó que en Argentina “lo que hacemos es mantener los mismos objetivos de tener una economía que crece, genera empleo y construye condiciones de estabilidad, pero gestionando en circunstancias cambiantes”.

Los datos que mira Guzmán

El ministro aseguró que la economía nacional transita “una recuperación muy fuerte”. “Se ve desde la producción, el año pasado el PBI creció 10,3%. Se ve en la generación de empleo: 1.150.000 puestos de trabajo creados en 2021. En 2022 se sigue creciendo y generando empleo, y se ve un aumento de la inversión”, destacó.

Asimismo, aseguró que “se recuperó la industria, crece la agroindustria, la economía del conocimiento, el sector energético”. “Junto al desarrollo incipiente y fuerte de la minería, esto permitió que Argentina eleve sus exportaciones. No sólo en valor, que pasó de u$s 59 mil millones a más de u$s 80 mil millones, sino en volúmenes, lo cual es una condición fundamental para la continuidad del crecimiento”, celebró el ministro.

Críticas por la deuda pública en pesos

El economista salió al cruce de aquellos que alertan por el endeudamiento del Gobierno. “La idea de que hay un problema de sostenibilidad de la deuda pública en pesos es de una debilidad conceptual que alarma y que no encontraría eco en sectores serios de lo que es el análisis científico, académico”, ironizó Martín Guzmán.

Embed

En la misma línea, el ministro aseguró que “la deuda en pesos tiene un perfil de absoluta sostenibilidad”. “La tasa de interés real ha estado inclusive muy por debajo de la tasa de crecimiento de la economía y eso implicó que el ratio de deuda pública sobre producto haya transitado un camino de absoluta sostenibilidad”, manifestó Guzmán, y agregó: “Quien diga que en Argentina la deuda pública denominada en pesos es insostenible realmente no tiene idea de lo que está hablando y no pasaría un examen básico en la facultad”.

Vaca Muerta y el futuro

Al igual que siempre que tiene oportunidad, el ministro Martín Guzmán destacó que “la producción en Vaca Muerta es uno de los motores de la economía nacional”. “Acelerar el desarrollo del sector energético sería transformacional para la Argentina, desde lo productivo, desde lo laboral y desde lo macroeconómico”, describió.

En la misma línea, el economista aseguró que “la energía es un costo fundamental de toda nuestra estructura productiva”, por lo que “si logramos aumentar la escala en la producción energética a un nivel mucho más alto vamos a tener menores costos de producción y eso generará más competitividad y más trabajo”.

60d25081d9004_900.jpg

Además, destacó que desde el punto de vista macroeconómico “contribuye a la estabilidad, porque genera divisas tanto por la sustitución de importaciones como por la posibilidad de exportar más”.

El futuro cercano

De cara al futuro del país, Martín Guzmán consideró que la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner “debe ser una obra sobre la cual haya una política de Estado”.

En relación con la supresión de los subsidios, el ministro destacó que "este es un proceso que implica un cambio estructural porque nos va a permitir concentrar el uso de los recursos del Estado en lo que más necesita la Argentina, como la inversión pública. Con la recuperación del empleo tiene que darse una recuperación del poder adquisitivo de los salarios y cuando falta de mano de obra lo que hay que hacer es pagar más salarios".

Embed

Por último, Martín Guzmán se pronunció sobre los objetivos de Daniel Scioli en la cartera de Desarrollo Productivo. “Le va a dar continuidad a la política tan importante que se llevó a cabo mediante la conducción del ex ministro Matías Kulfas, que fue fundamental para que la Argentina cambie el eje de su modelo económico”, aseguró el ministro, y destacó: “Daniel es un conocedor del sistema productivo argentino”.