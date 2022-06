No es la única mala noticia para el Gobierno en materia económica.

Estos precios no relevan el impacto de la suba del dólar blue de la última semana.

Se conoció esta semana el índice de precios mayoristas del Indec de mayo (que también anticipa la inflación futura). Fue de 5,2%.

Por primera vez desde abril, las reservas se colocaron en 40 mil millones de dólares. Se supone que estos son los meses para acumular divisas. Va a ser difícil para el Gobierno contener al dólar en el mediano plazo.

Los anuncios de aumentos del gasoil y las tarifas también van a tener su impacto inflacionario.

Cuando todo está mal (muy mal) se necesita más que nunca una solución política. Los líderes con representación en el Congreso tienen que generar un camino de diálogo que les permita transitar la crisis. No estamos saliendo. Estamos entrando. Esto recién empieza, lo mejor está por venir. Y parece que nadie está en condiciones de ayudar a resolver el asunto…

Pesce.webp Miguel Pesce, titular del Banco Central. El BCRA no logra acumular reservas pese a la cosecha récord del agro (Foto: archivo).

La caída de Javier Milei

La última encuesta de la universidad de San Andrés muestra un deterioro fuerte de la imagen de Javier Milei. Es una encuesta importante porque es la única que se realiza, sistemáticamente, a través de una universidad.

Milei perdió 8 puntos de imagen en dos meses. Bajó a 34% en mayo (venía de 42% en marzo). Y en el diferencial (imagen positiva menos negativa) pasó de 3 puntos arriba a -11.

Horacio Rodríguez Larreta recuperó el podio. Tiene 38% a favor y -8 de diferencial. Tampoco es para festejar mucho: cayó dos puntos desde marzo.

Más atrás siguen:

Patricia Bullrich: 36% positiva (-12 de diferencial)

36% positiva (-12 de diferencial) Maríai Eugenia Vidal: 34% (-17)

34% (-17) Facundo Manes: 32% (5, a favor y es el único con diferencial positivo).

Y mucho más atrás quedan:

Mauricio Macri: 24% de positiva (-41 de diferencial)

24% de positiva (-41 de diferencial) Cristina Kirchner: 20% de positiva (-52 de diferencial)

20% de positiva (-52 de diferencial) Alberto Fernández: 17% a favor (-59 de diferencial)

17% a favor (-59 de diferencial) Máximo Kirchner: 12% positiva (-62 de diferencial)

No hay ningún dirigente peronista que esté bien en la encuesta. Y la mejor en imagen positiva sigue siendo Cristina. No es casualidad que cada vez más en el Frente de Todos estén pidiendo que ella sea candidata. No hay recambio posible.

Un senador postuló a Cristina Kirchner para las elecciones 2023: "Es una persona que exige..." Cristina Kirchner es la dirigente con mejor imagen positiva entre los peronistas (Foto: archivo).

Cuando se pregunta cuáles son los mayores problemas del país:

El 55% cree que es la inflación.

39%, la inseguridad.

39%, la corrupción.

25% los políticos.

25% la pobreza.

23% falta de trabajo.

20% salarios bajos.

Solamente el 14% habla de la Justicia. La enorme mayoría está preocupada por tema de bolsillos. Pero la política se preocupa por la Justicia. Quizás por eso, “los políticos” son vistos como parte del problema y no de la solución.

El mundo paralelo del PJ

El peronismo insiste con su agenda de un mundo paralelo y tenía previsto avanzar esta semana con la idea de ampliar la Corte a 25 miembros. No va a poder ser, se va a pasar el debate para la semana del 30.

Igual saben que es difícil que la ley se apruebe. La idea es manchar a la Corte Suprema actual todo lo posible. En el peronismo creen que es inminente el fallo por el que le van a devolver a la Ciudad los puntos de coparticipación de la policía. “La Corte Suprema le va a financiar con eso la campaña presidencial a Larreta”, se quejan. Además, dicen que pegarle a la Corte funciona bien en su electorado cautivo y que el sentimiento antiporteño les mejora la imagen en el interior. Una ley a medida.

La agenda federal es confrontar con los porteños: “Me siento muy mal viendo las inequidades que enfrentan en las provincias. Voy a trabajar hasta el último día para hacer más federal a la Argentina”, plantea Alberto, más porteño que el Obelisco.

La oposición hace la plancha

La oposición también está en la suya como siempre. Como no se ponen de acuerdo en qué hacer con la economía, avanzan sobre temas laterales. De ningún modo van a colaborar con el Gobierno, que es lo que se necesitaría en este momento.

La principal responsabilidad de un político es conservar y sostener el poder. En el caso de la oposición es ganarlo.

La oposición de Juntos por el Cambio unido cree que va a volver al poder en 2023. Si se rompe, pierde esas posibilidades. Necesita que durante un año y medio no pase nada de nada con el único tema que realmente le importa a la gente (la economía).

Si la economía mejora, capaz pierden las chances.

Si estalla, capaz caen con el Gobierno.

Mejor que siga así, carreteando.

Y lo fundamental es que no se ponga en debate público ningún tema económico porque no tienen cómo ponerse de acuerdo. Por eso, necesitan temas como la denuncia por el gasoducto Néstor Kirchner o el avión. No porque lo consideren verdaderamente grave, sino porque alimentan el show de la grieta con poco costo político.

El avión iraní y la hipótesis del tercer atentado

Lo que pasó con el avión es grave en serio. Más allá de la especulación política. En la comunidad judía se empieza a hablar de que podría ser un paso previo para un tercer atentado en la Argentina. La carta que mandó la Embajada de Israel no deja margen de duda sobre la operación del terrorismo en la región.

“Los hechos recientes dan cuenta de los intentos sostenidos de la República Islámica de Irán, a través de la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Quds, para continuar consolidando su influencia en todo el mundo, incluso en Sudamérica, como base para acciones terroristas en el continente”, afirma el documento.

Según esa carta, las empresas aéreas Mahan Air y Qeshm Fars Air se dedican al “tráfico de armamento” y al “traslado de personas y equipos que operan” para la Fuerza Quds, presuntamente involucrada en actividades terroristas.

emtrasur-avion-venezuela.png La Embajada de Israel emitió un fuerte comunicado en relación con el avión iraní-venezolano (Foto: archivo).

Como describe el periodista Darío Mizrahi, el comunicado tiene una sutileza perfecta en que elogia al Gobierno, pero a la vez desmiente una por una las hipótesis oficiales de qué pasó con ese avión.

En el primer párrafo señala:

“Esta aeronave, que hasta hace poco tiempo era utilizada por la empresa iraní Mahan Air, aterrizó en Argentina llevando a bordo a un grupo de funcionarios iraníes, entre los que se encontraba un alto ejecutivo de la empresa aérea persa Qeshm Fars Air”. Traducción: desmiente sutilmente la versión de que Gholamreza Ghasemi fuera un “homónimo” del hombre que participa en las fuerzas Quds.

A la vez da un guiño (y una advertencia) al Gobierno argentino: “El Estado de Israel considera que la postura firme de Argentina constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelva a intentar actuar en suelo argentino ni en ningún otro país de la región”. Traducción: no se les ocurra desviarse de este camino, tengan memoria.

Acá el video completo del análisis de Darío.

Hoy, la principal hipótesis de los que investigan presuntas actividades terroristas en el país es que se trató de una maniobra de distracción. Plantar el avión para ver cómo reaccionan las estructuras locales: desde el accionar de las fuerzas de seguridad, la estructura del aeropuerto hasta la reacción de los medios.

Hace un mes apareció en la puerta de AMIA un objeto sospechoso. Era un fax; suficientemente bizarro como para que alguien pudiera pensar que fue un descuido.

Se calcula que un atentado tarda en planificarse entre 3 y 5 años. ¿Estamos frente a una cadena de hechos que podrían desembocar en un tercer atentado en la Argentina?

La vuelta de “Pichichi”

El Gobierno intenta generar expectativas de la nada. A ver si algo o alguien los salva.

Daniel Scioli asumió en el ministerio de Producción. Un lugar sin demasiado poder, pero que él sueña que puede catapultarlo de nuevo como candidato a presidente. Como contó A24.com, es ponderado permanentemente por Cristina Kirchner después de su gestión como embajador en Brasil. También elogia su lealtad, algo que Alberto no tuvo, según su análisis.

“Volvió el Pichichi”, dicen en su entorno. A él le encanta ese apodo. EL Pichichi es, en el español de España, el Goleador, el que siempre cae bien parado. Scioli se autopercibe como un hombre de suerte. Hubo una sola excepción que confirma la regla.

Alberto Fernández en la jura de Daniel Scioli y Agustín Rossi.jpeg Daniel Scioli, junto a Agustín Rossi y Alberto Fernández, al jurar como nuevo ministro de Desarrollo Productivo (Foto: Presidencia).

En su jura hubo dirigentes de todos los sectores. Hasta Pablo Moyano dejó entrever que le gustaría que fuera candidato a presidente.

Los aires de renovación en las gestiones kirchneristas duran poco.

Jorge Capitanich asumió como jefe de gabinete de la renovación en 2013 y terminó rompiendo diarios críticos.

Juan Manzur asumió como la renovación del gabinete el año pasado y terminó recibiendo en su oficina a concejales de Tucumán.

Alberto asumió como la superación del tercer kirchnerismo y termina como un presidente débil a la sombra de su vice.

Scioli cree que esta vez puede. No la va a tener fácil.

¿Te gustó esta columna? Recibila en tu mail todos los domingos www.lajungladelpoder.com.ar