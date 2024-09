Habló el presidente de la Sociedad Rural tras el atentado: "No tiene que volver a ocurrir"

Además, Pino sostuvo: “La cercanía que tengo con el Presidente Milei es convencional, este episodio no puede ser por referencia a una relación particular con él. Uno no está acostumbrado a vivir con este tipo de situaciones, pero recibimos muy buena atención”.

El dirigente indicó que no hubo una amenaza previa y que desde ahora contará con custodia en el edificio de la SRA. “Es un episodio de la Argentina del pasado”, lamentó.

Por otra parte, Pino agradeció la “inmensa cantidad de mensajes y muestras de solidaridad” tras el ataque. Y le dedicó palabras a Pamela Sousa, la secretaria que abrió el paquete y que pasó “un feo momento”.

“Los hechos son de público conocimiento, un día normal en La Rural, se recibe un paquete dirigido a la SRA, a mi nombre, lo que ustedes saben... Todo sucedió muy rápido. Hay que destacar también la firmeza y profesionalismo de todos los que intervinieron en ese momento, SAME, Policía, bomberos, la gente que desactiva bombas. Los protocolos se activaron rápidamente”, detalló sobre el ataque.

enviaron-una-carta-bomba-a-la-sociedad-rural-argentina-foto-captura-tn-SOTWABB7RRHRJA5IZD4M2BBPFE.avif Así quedó el espacio de la secretaria que abrió el paquete explosivo.

La Justicia llamó a testigos como parte de la investigación

Interviene en el caso el Juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, quien citó a declarar a Pino y a su secretaria. La causa fue caratulada como “intimidación pública” y “averiguación de lesiones”.

Fueron trasladadas al Hospital Fernández para controles, de forma preventiva y fuera de peligro, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino; su secretaria, Pamela Sousa; y los colaboradores, Marcelo Narvaez y Juan Harilaos.