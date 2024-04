Hackearon la base de datos del Renaper y robaron la información privada de 65 millones de personas

"NO NO NO, @renaper_ar de nuevo NO! Sí, de nuevo publican abiertamente 65 millones de registros de #RENAPER. No se puede creer lo que han publicado: BD, código fuente, API, contraseñas, TODO. Fotos y huellas en venta. IMPACTO INFINITO EN TODOS LOS SERVICIOS DE ARGENTINA", escribió en su cuenta de X el licenciado y experto en seguridad informática Cristian Borghello.

Según explicó Borghello, esta publicación es peor que las anteriores filtraciones de datos del Renaper porque en esta brecha de seguridad, publicaron el código fuente, las APIs y los accesos a los web services del organismo.

Los datos publicados del Renaper. (Foto: NA)

El miércoles se hackeó el sistema de licencias de conducir

El hackeo de este miércoles ocurrió apenas horas después de que se conociese el robo de las bases de datos de todas las licencias de conducir de Argentina, las cuales fueron puestas a la venta en internet. Se trata del mismo atacante que robó la semana pasada los datos de Renaper y Nosis.