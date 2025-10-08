En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
Investigación

Hallaron el contrato del millón de dólares entre Fred Machado y José Luis Espert

La Policía Federal encontró en un tacho de basura una copia rota y quemada del documento firmado con el diputado nacional. La prueba está ahora en poder de la justicia federal de San Isidro.

ESPERT-MACHADO: UN CONTRATO POR USD 1.000.000

Durante el allanamiento ordenado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, los agentes de la Policía Federal descubrieron en la vivienda de Viedma donde estaba detenido Federico “Fred” Machado —con tobillera electrónica— una copia destruida y con signos de quemaduras del contrato por USD 1.000.000 que firmó con el actual diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert. Los efectivos reconstruyeron el documento cortado.

Leé también La Justicia Electoral resolvió que Karen Reichardt encabecerá la boleta de LLA en reemplazo de Espert
La Justicia Electoral resolvió que Karen Reichardt encabece la boleta de La Libertad Avanza

El operativo se realizó en paralelo con el traslado de Machado tras la decisión de la Corte Suprema de habilitar su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafas.

El fiscal federal Fernando Domínguez imputó a Espert por el cobro de 200.000 dólares de ese contrato y pidió medidas de prueba que incluyen el rastreo de sus movimientos bancarios. La investigación comenzó por una denuncia del candidato peronista Juan Grabois.

El documento encontrado confirma que el acuerdo, fechado el 7 de junio de 2019, establecía el pago de 100.000 dólares al momento de la firma y nueve cuotas mensuales de USD 100.000 cada una, apenas dos semanas antes de que Espert lanzara su campaña presidencial.

Embed

Machado firmó el contrato como “representante” de Minas del Pueblo, una empresa de Guatemala que era de él y que hoy también está investigada y que fue intervenida por la justicia estadounidense.

Vuelos privados, camioneta y gastos no declarados

Machado, entonces dueño de la firma guatemalteca Minas del Pueblo, financió la campaña de Espert con al menos 36 vuelos en un avión privado y el uso de una camioneta. Según declaró el propio empresario, además hubo otros “100 o 150 mil dólares” para comida, hoteles y traslados, gastos que no fueron declarados como aportes de campaña.

La semana pasada, Espert admitió haber recibido 200.000 dólares en 2020, pero negó que el contrato de un millón estuviera ligado a su candidatura. Afirmó que su vínculo con Machado fue como asesor económico para refinanciar la deuda de la minera, algo que el documento también menciona.

jose-luis-espert-fred-machado-avion
Espert admitió haber recibido 200.000 dólares en 2020.

Espert admitió haber recibido 200.000 dólares en 2020.

Extradición en marcha

Con la extradición ya aprobada por la Corte, solo resta que el Gobierno argentino confirme que no se opondrá, paso previo a que Estados Unidos envíe la “hoja de ruta” vía Interpol. El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, será quien autorice el operativo que podría concretarse en Viedma, Esquel o Buenos Aires.

Machado fue trasladado a un destacamento para evitar riesgos de fuga o autolesiones, tras alertas psicológicas incluidas en el expediente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Luis Espert
Notas relacionadas
¿Cuánto costará según el Gobierno la reimpresión de boletas para sacar la cara de Espert?
José Luis Espert pidió licencia en Diputados en medio del escándalo por el caso Machado
Diego Santilli, tras quedar segundo en la boleta de La Libertad Avanza: "¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única?"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar