La Cámara de Diputados transformó en ley la limitación a los DNU

Votación cámara de diputados

Pero además, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, las dos cámaras (Diputados y el Senado) tendrán que ratificarlos. Hoy se necesita que las dos cámaras lo rechacen para que un DNU pierda vigencia.

El orden del día contempla una veintena de proyectos, entre los que sobresale los pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a raíz de los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También se buscará emplazar a comisiones para que se avance con la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusado de incumplir la Ley de Discapacidad.

Otro de los puntos del temario se encuentra dirigido contra el ministro de Economía, Luis Caputo, para que presente un informe sobre las consecuencias del eventual blindaje financiero, en paralelo con un proyecto que ratifica la potestad del Congreso para autorizar empréstitos en moneda extranjera. Ambos expedientes serán girados a comisión por falta de dictamen.

Noticia en desarrollo...