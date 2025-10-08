A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LAM

Tomás Yankelevich volvió al país en silla de ruedas tras la muerte de su hija Mila: las imágenes que generaron preocupación

Tomás Yankelevich regresó solo al país tras la trágica muerte de su hija Mila. En el ciclo de Ángel de Brito mostraron imágenes de su llegada en silla de ruedas y revelaron detalles sobre su estado físico.

8 oct 2025, 21:32
tomas yaankelevich
tomas yaankelevich

En LAM (América TV), mostraron la llegada de Tomás Yankelevich a la Argentina, tras el doloroso episodio que vivió en Miami con el fallecimiento de su hija Mila Yankelevich. En el video se lo ve al productor llegando solo al país, en un momento de profunda tristeza.

"Hoy llegó Tomás Yankelevich, después de la tragedia que le tocó vivir en Miami al perder a su hija. Tomás viajó solo desde Miami. Llamó mucho la atención verlo solo, primero en el aeropuerto de Miami en silla de ruedas, y después también en Buenos Aires", relató el conductor Ángel de Brito.

Leé también

El duro presente de Cris Morena y el abrazo con su hijo Tomás Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila

El duro presente de Cris Morena y el abrazo con su hijo Tomás Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila

El periodista también explicó el motivo por el que Yankelevich se moviliza con dificultad: "Estuve preguntando a algunos amigos de la familia Yankelevich qué le había pasado y fue una cosa mínima. Me dijeron que fue jugando al pádel, así que lo operaron de ligamentos. Por eso no se puede trasladar por sí mismo. Se ve que se lesionó y está en rehabilitación".

Según informó De Brito, el viaje tuvo como objetivo principal visitar a su padre, quien también atraviesa un momento delicado: "Vino puntualmente a ver a su papá".

Por su parte, Laura Ubfal sumó un dato curioso sobre el vuelo que tomó Tomás: "Lo que llama mucho la atención es que tenía pasaje en primera y había lugar, pero fue al asiento de la fila 26. Vino en turista. Se cree que es para pasar inadvertido".

Embed

¿Qué dijo Cris Morena en el show de Erreway al recordar a Romina Yan y a su nieta Mila?

Cris Morena hizo una emotiva aparición en el Movistar Arena durante el esperado show de Erreway, y conmovió profundamente a los asistentes al recordar a su hija Romina Yan y a su nieta Mila Yankelevich, quien falleció el pasado 28 de julio en un accidente náutico ocurrido en Miami, Estados Unidos.

El periodista Guido Zaffora fue uno de los que compartió el video en su cuenta de X. En las imágenes, primero se enfoca la pantalla gigante, donde se ve a Cris tomando el micrófono. Luego, la cámara se traslada al escenario, captando el momento en que la creadora habla con el público: "Que noche mágica, única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami y todos ustedes escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes. Vivan las canciones y el amor".

Lo que comenzó como una sorpresa se convirtió rápidamente en un instante cargado de emoción. La ovación fue inmediata cuando Cris, además de agradecer el cariño del público, evocó a Romina y a la pequeña Mila: “Agradecerles a Erreway, a todos porque estoy acá… mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila. Y todos ustedes van a estar dándoles su luz. ¡Gracias!”. Esta fue la primera vez que la productora se mostró públicamente tras la pérdida de su nieta, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tomás Yankelevich Mila Yankelevich

Lo más visto