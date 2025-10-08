Tomás Yankelevich volvió al país en silla de ruedas tras la muerte de su hija Mila: las imágenes que generaron preocupación

Por su parte, Laura Ubfal sumó un dato curioso sobre el vuelo que tomó Tomás: "Lo que llama mucho la atención es que tenía pasaje en primera y había lugar, pero fue al asiento de la fila 26. Vino en turista. Se cree que es para pasar inadvertido".

¿Qué dijo Cris Morena en el show de Erreway al recordar a Romina Yan y a su nieta Mila?

Cris Morena hizo una emotiva aparición en el Movistar Arena durante el esperado show de Erreway, y conmovió profundamente a los asistentes al recordar a su hija Romina Yan y a su nieta Mila Yankelevich, quien falleció el pasado 28 de julio en un accidente náutico ocurrido en Miami, Estados Unidos.

El periodista Guido Zaffora fue uno de los que compartió el video en su cuenta de X. En las imágenes, primero se enfoca la pantalla gigante, donde se ve a Cris tomando el micrófono. Luego, la cámara se traslada al escenario, captando el momento en que la creadora habla con el público: "Que noche mágica, única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami y todos ustedes escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes. Vivan las canciones y el amor".

Lo que comenzó como una sorpresa se convirtió rápidamente en un instante cargado de emoción. La ovación fue inmediata cuando Cris, además de agradecer el cariño del público, evocó a Romina y a la pequeña Mila: “Agradecerles a Erreway, a todos porque estoy acá… mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila. Y todos ustedes van a estar dándoles su luz. ¡Gracias!”. Esta fue la primera vez que la productora se mostró públicamente tras la pérdida de su nieta, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca.