Política
Polémica
Messi
Polémica

Karen Reichardt respondió a la polémica por sus viejos insultos a Lionel Messi: "Es todo lo que me encontraron"

Los mensajes, publicados entre 2015 y 2018, se viralizaron en plena campaña y generaron críticas entre hinchas. La candidata a diputada nacional por el oficialismo minimizó el hecho.

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Buenos Aires, Karen Reichardt, se refirió a los viejos tuits en los que criticó e insultó al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi. “Un berrinche futbolero”, destacó la libertaria bonaerense.

Los mensajes, publicados entre 2015 y 2018, fueron eliminados, pero resurgieron cuando varios usuarios los viralizaron. En uno de ellos, escrito tras la final del Mundial de Clubes 2015 entre River y el Barcelona, la exmodelo escribió: “Messi pu.., solo hacés goles en esa m... de club. Cag..., en la Argentina no existís. Y encima con la mano, fo...”.

En otros posteos de 2018, Reichardt cuestionó el rol de Messi en la Selección y lo acusó de “amiguismo” con el DT Jorge Sampaoli. También pidió la titularidad de Franco Armani en lugar de Sergio Romero y lo responsabilizó por no haber conseguido el Mundial antes de Qatar 2022.

Ante las críticas que recibió por sus dichos, Reichardt aclaró que esos mensajes fueron “un berrinche futbolero” y aseguró que “es lo único que van a encontrar”. En su descargo, desafió a sus detractores: “¿Les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos?”.

Además, citó un tuit de 2016 en el que respaldó a Messi tras su renuncia a la Selección luego de la final perdida de la Copa América ante Chile: “¡Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito del argentino, todo lo que apoyamos los liberales!”.

Quién es Karen Reichardt

Reichardt alcanzó popularidad en la televisión a fines de los años 80, convocada por Raúl Portal para NotiDormi. Participó en programas icónicos como Peor es Nada, junto a Jorge Guinzburg y Marixa Balli, y en Brigada Cola, con Guillermo Francella y Emilio Disi. También actuó en películas como Tachero nocturno (1993) y Pasión de multitudes (1995).

Con el tiempo se volcó a la conducción televisiva en ciclos como Fanáticas, dedicado al fútbol, y Amores Perros, sobre adopción y cuidado de animales. Durante su etapa como modelo, fue tapa de Playboy.

En los últimos años se acercó al espacio libertario y en 2025 fue incorporada a la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires como segunda candidata a diputada nacional, detrás de José Luis Espert. Tras la renuncia de Espert —investigado por sus presuntos vínculos con Federico “Fred” Machado—, la Justicia Electoral resolvió que Reichardt encabece la lista bonaerense, rechazando el intento de ubicar a Diego Santilli en primer lugar.

