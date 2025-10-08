Karen Reichardt respondió a la polémica por sus viejos insultos a Lionel Messi: "Es todo lo que me encontraron"

Embed Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron, les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos?



Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, todo lo que apoyamos… https://t.co/OvgBhO3Qlu — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 8, 2025

Además, citó un tuit de 2016 en el que respaldó a Messi tras su renuncia a la Selección luego de la final perdida de la Copa América ante Chile: “¡Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito del argentino, todo lo que apoyamos los liberales!”.

Quién es Karen Reichardt

Reichardt alcanzó popularidad en la televisión a fines de los años 80, convocada por Raúl Portal para NotiDormi. Participó en programas icónicos como Peor es Nada, junto a Jorge Guinzburg y Marixa Balli, y en Brigada Cola, con Guillermo Francella y Emilio Disi. También actuó en películas como Tachero nocturno (1993) y Pasión de multitudes (1995).

Con el tiempo se volcó a la conducción televisiva en ciclos como Fanáticas, dedicado al fútbol, y Amores Perros, sobre adopción y cuidado de animales. Durante su etapa como modelo, fue tapa de Playboy.

En los últimos años se acercó al espacio libertario y en 2025 fue incorporada a la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires como segunda candidata a diputada nacional, detrás de José Luis Espert. Tras la renuncia de Espert —investigado por sus presuntos vínculos con Federico “Fred” Machado—, la Justicia Electoral resolvió que Reichardt encabece la lista bonaerense, rechazando el intento de ubicar a Diego Santilli en primer lugar.