Deportes
MiguelÁngelRusso
Boca
LIGA PROFESIONAL

La urgente decisión que tomó la AFA por la muerte de Miguel Angel Russo que afecta el partido Boca-Barracas

La Liga Profesional confirmó qué pasará con el partido que debían disputar este domingo Boca y Barracas Central.

El fútbol argentino atraviesa una jornada de profundo pesar tras la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, quien falleció a los 69 años luego de varios días de internación domiciliaria. Figura respetada y muy querida por hinchas y colegas, Russo será velado en La Bombonera, el estadio que consideraba su casa durante las tres etapas en las que dirigió al club.

La Liga Profesional confirmó la suspensión del partido entre Barracas Central y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, que debía disputarse el sábado 11 de octubre a las 14.30. “Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se posterga para fecha a determinar el encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors”, comunicó la entidad en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Por su parte, la AFA anunció que se realizará un minuto de silencio en todos los partidos y categorías durante el fin de semana:

“Con mucho dolor recibimos la triste noticia del fallecimiento del señor Miguel Ángel Russo, ejemplo de profesional y mejor persona. En señal de duelo, se hará un minuto de silencio en todos los encuentros desde mañana hasta el domingo 12 de octubre”, expresó el comunicado oficial.

El deceso de Russo se produjo minutos después de las 19. Su última presencia en La Bombonera había sido el 21 de septiembre, durante el empate 2-2 ante Central Córdoba. Horas después fue internado y, aunque tuvo un breve alta médica, su cuadro se agravó en los días siguientes. El lunes 6 de octubre, Boca había informado que su DT se encontraba con “pronóstico reservado”.

Durante su ausencia, Claudio Úbeda y su cuerpo técnico se hicieron cargo del plantel, que incluso le dedicó la goleada 5-0 ante Newell’s en la última fecha. Jugadores y colaboradores lo habían visitado en su casa, donde mantenía contacto con el equipo a través de videollamadas.

Tras confirmarse la noticia, los mensajes de despedida se multiplicaron en redes sociales.

La Liga Profesional escribió:

“Con profundo dolor, lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Acompañamos a su familia, amigos y a todo Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema del fútbol argentino”.

La AFA también manifestó su pesar:

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”.

En tanto, Barracas Central, rival del Xeneize en el partido postergado, expresó:

“Siempre estarás en el corazón de todo el fútbol argentino. Que en paz descanses, Miguel”.

El fallecimiento de Russo deja una huella imborrable en el fútbol nacional: campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca y referente de una generación de entrenadores que marcaron estilo dentro y fuera de la cancha.

