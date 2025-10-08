El fuerte exabrupto de Yanina Latorre con Rulo Schijman tras una respuesta que no toleró: "Sos un..."

Embed

Qué dijo Yanina Latorre de Rulo Schijman

Desde SQP (América TV) se comunicaron con Rulo Schijman para que de su parecer sobre el supuesto romance que estaría comenzando entre Gabriela Sari y Polito Pieres.

"Nos llevamos bárbaro con Gabi. Pensá que tenemos a Donna, que es lo más importante en la vida. Cuando tenés una hija, todo es diferente, por lo menos para nosotros", mencionó en primera instancia el conductor.

Sobre la relación laboral y familiar con Gabriela, comentó: "Me pone contento porque quiero que a Gabi le vaya bien. Me pone contento que también esté en Pasó en América. No tengo mucho para decir porque todavía no sé los pormenores. No pude hablar con ella para interpelarla, pero viste cómo es el medio: creo y no creo".

"A Yanina le creo y no le creo. Tiras cualquiera a veces. Me salió una nota en La Nación hoy, donde decía: 'Rulo quiere volver'", comentó, dejando en claro que no se toma al pie de la letra todo lo que se publica.