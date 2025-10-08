A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sin filtro

El fuerte exabrupto de Yanina Latorre con Rulo Schijman tras una respuesta que no toleró: "Sos un..."

Yanina Latorre expresó su enojo con duras palabras, dejando en claro su descontento por los comentarios de Rulo Schijman sobre su declaración respecto a un posible regreso con Gabriela Sari.

8 oct 2025, 21:14
El fuerte exabrupto de Yanina Latorre con Rulo Schijman tras una respuesta que no toleró: Sos un...
El fuerte exabrupto de Yanina Latorre con Rulo Schijman tras una respuesta que no toleró: Sos un...

El fuerte exabrupto de Yanina Latorre con Rulo Schijman tras una respuesta que no toleró: "Sos un..."

Yanina Latorre cargó con dureza contra Rulo Schijman luego de que no le cayera bien una respuesta que él dio sobre ella donde la acusaba de mentir sobre una posible vuelta con Gabriela Sari, su expareja.

La conversación entre el conductor y SQP (América TV) se daba sobre el supuesto romance de la actriz con Polito Pieres. El descargo venía tranquilo hasta que mencionó a la conductora, que no se la dejó pasar. "A Yanina le creo y no le creo. Tiras cualquiera a veces. Me salió una nota en La Nación hoy, donde decía: 'Rulo quiere volver'", dijo Rulo.

Leé también

Yanina Latorre destapó el escándalo en MasterChef Celebrity: un participante abandonó a un día de empezar

yanina latorre destapo el escandalo en masterchef celebrity: un participante abandono a un dia de empezar

A partir de ahí, pidió que cortaran la nota para hacer su descargo: "Lo odio a este pibe. Sos un inútil. ¿Me escuchaste a mí decirlo? En ningún momento dije: ‘porque no me interesas’. El otro día se viralizó una nota tuya con Maru Botana porque me criticaban a mí".

"Rulito, yo no me hago cargo de lo que lees en portales, y dejá de desmerecer el laburo de la gente que todos los días vamos al aire. Nunca dije una mentira. Es verdad, y se ve que jodió. Cuentenme un éxito de Rulo. Todos lo conocemos por CQC", sentenció fuertemente.

Embed

Qué dijo Yanina Latorre de Rulo Schijman

Desde SQP (América TV) se comunicaron con Rulo Schijman para que de su parecer sobre el supuesto romance que estaría comenzando entre Gabriela Sari y Polito Pieres.

"Nos llevamos bárbaro con Gabi. Pensá que tenemos a Donna, que es lo más importante en la vida. Cuando tenés una hija, todo es diferente, por lo menos para nosotros", mencionó en primera instancia el conductor.

Sobre la relación laboral y familiar con Gabriela, comentó: "Me pone contento porque quiero que a Gabi le vaya bien. Me pone contento que también esté en Pasó en América. No tengo mucho para decir porque todavía no sé los pormenores. No pude hablar con ella para interpelarla, pero viste cómo es el medio: creo y no creo".

"A Yanina le creo y no le creo. Tiras cualquiera a veces. Me salió una nota en La Nación hoy, donde decía: 'Rulo quiere volver'", comentó, dejando en claro que no se toma al pie de la letra todo lo que se publica.

rulo gabriela sari.jpg

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Yanina Latorre Rulo Schijman Gabriela Sari

Lo más visto