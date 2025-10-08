Hernán Drago recordó la muerte de su padre con un testimonio desgarrador: "Me dejó un legado"

El nombre, la herencia, el cuidado de los afectos. Drago dejó en claro el peso de ese legado: “Fue un gran padre y me dejó el legado del apellido, se cuida, se respeta, porque él fue una de las mejores personas que conocí en mi vida”.

“Yo trato de hacer lo mismo, son bastante similares las historias. Lamento la pérdida”, reconoció.

"Gracias. Y lamento tu pérdida también. Pero la vida continúa y como hablábamos, nosotros somos gente feliz, gente de bien, que tenemos mejores y peores días. Esto está bueno también que la gente lo sepa. Que la vida nos golpea como a todos, sobre todo cuando entrás en esta generación, yo ya cumplí 50 años, y a esta altura del partido tuviste noticias durísimas de la vida como alegrías y felicidades que, hay que decirlo, tal vez no como la mayoría de la gente, que gracias a nuestras profesiones pudimos cumplir", concluyó Drago.

Cuántos hijos tiene Hernán Drago

Hernán Drago es padre de dos hijos, fruto de su relación con Bárbara Cudich, una arquitecta con quien mantuvo una relación de varios años. Sus hijos se llaman Luka y Lola, y son el gran orgullo del modelo.

Luka, el mayor, ya alcanzó la adultez y mantiene un perfil bajo, aunque en varias ocasiones acompañó a su padre en eventos públicos. Lola, por su parte, es adolescente y suele aparecer en las redes sociales de Drago, donde se reflejan los fuertes lazos familiares que los unen.

“El amor por mis hijos me sostiene. Son mi motor, los que me empujan a seguir cada día”, confesó Hernán, quien además aseguró que ser padre le cambió la forma de ver la vida y las prioridades.