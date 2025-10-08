Hernán Drago recordó la muerte de su padre con un testimonio desgarrador: "Me dejó un legado"

Hernán Drago conmovió a todos al mencionar por primera vez la muerte de su padre en una entrevista con la periodista Maia Chacra.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Conmovido, Hernán Drago habló por primera vez de la muerte de su padre y contó cómo transitó uno de los momentos más difíciles de su vida.
Hernán Drago conmovió a todos al mencionar por primera vez la muerte de su padre en una entrevista con la periodista Maia Chacra.
El modelo se sinceró al recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida y no pudo evitar emocionarse al hablar del gran vínculo que los unía. “Todavía ni siquiera lo conté en los medios, eh... ahora que ha pasado un tiempito, por la herencia de apellido. Hace un mes falleció mi papá, que es la primera vez que lo digo públicamente”.
Hernán continuó: “Lo de mi viejo fue el típico caso que en pandemia muchos médicos hablaban de lo que iba a pasar después, que ya no se iba a hablar para esos momentos. Él en pandemia dejó de relacionarse, dejó de hablar y empezó como olvidadizo, después tuvo demencia senil. Cuando tuvo que volver a su trabajo, ya en ese momento era una persona de 72 años, muy activa, pero empezó a olvidarse... un día se perdió saliendo de casa, lo tuvimos que ir a buscar, empezó a desorientarse y terminó en un Alzheimer que tuvimos que llevarlo a un geriátrico para que tenga cuidado 24/7”.
“Y así entró en eso de que la enfermedad te va llevando. Hoy es mejor que haya sido así este desenlace que lo que queríamos, por supuesto, todos los que lo amamos -sus hijos, mi vieja, todos los familiares, yo soy el menor de tres hermanos-, que no sufra. No sufrió”, aclaró.
El nombre, la herencia, el cuidado de los afectos. Drago dejó en claro el peso de ese legado: “Fue un gran padre y me dejó el legado del apellido, se cuida, se respeta, porque él fue una de las mejores personas que conocí en mi vida”.
“Yo trato de hacer lo mismo, son bastante similares las historias. Lamento la pérdida”, reconoció.
"Gracias. Y lamento tu pérdida también. Pero la vida continúa y como hablábamos, nosotros somos gente feliz, gente de bien, que tenemos mejores y peores días. Esto está bueno también que la gente lo sepa. Que la vida nos golpea como a todos, sobre todo cuando entrás en esta generación, yo ya cumplí 50 años, y a esta altura del partido tuviste noticias durísimas de la vida como alegrías y felicidades que, hay que decirlo, tal vez no como la mayoría de la gente, que gracias a nuestras profesiones pudimos cumplir", concluyó Drago.
Hernán Drago es padre de dos hijos, fruto de su relación con Bárbara Cudich, una arquitecta con quien mantuvo una relación de varios años. Sus hijos se llaman Luka y Lola, y son el gran orgullo del modelo.
Luka, el mayor, ya alcanzó la adultez y mantiene un perfil bajo, aunque en varias ocasiones acompañó a su padre en eventos públicos. Lola, por su parte, es adolescente y suele aparecer en las redes sociales de Drago, donde se reflejan los fuertes lazos familiares que los unen.
“El amor por mis hijos me sostiene. Son mi motor, los que me empujan a seguir cada día”, confesó Hernán, quien además aseguró que ser padre le cambió la forma de ver la vida y las prioridades.